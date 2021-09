Drei Urner Jungschützen erschiessen sich eine Auszeichnung

Schiesssport Drei Urner Jungschützen holen sich am Zentralschweizer Einzelwettkampf eine Auszeichnung Zwölf Urnerinnen und Urner reisten zum Wettkampf in Kriens an: In der Kantonswertung belegen sie den sechsten Rang. 17.09.2021, 17.26 Uhr

Die zwölf Urner Jungschützen (hinten: v.l.): Tom Zurfluh, Thomas Bissig, Gilles Zgraggen, Valentin Gisler, Elias Stadler, Simone Epp, Robin Zurfluh, (vorne, v.l.): Noah Arnold, Simon Briker, Stephan Arnold, Leonie Zurfluh, Stefan Briker. Bild: PD

108 Jungschützinnen und Jungschützen machten sich am Schiessstand Stalden in Kriens bereit für den Zentralschweizer Jungschützen-Einzelwettkampf: Auch der Urner Nachwuchs war vergangenen Samstag dabei, die zwölf Jungschützen trafen auf Konkurrenz aus den Kantonen Luzern, Schwyz, Glarus, Tessin, Nidwalden, Obwalden und Zug. Sie alle hätten sich für diesen Anlass vorgängig qualifiziert, schreibt die Urner Delegation in ihrer Mitteilung,

Im Wettstreit um die Einzelmedaillen hatten die Teilnehmenden zwei Runden zu schiessen. Dabei wurden je drei Probeschüsse und dann sechs Schuss Einzelfeuer sowie vier Schuss Seriefeuer auf die 10er-Scheibe geschossen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen, welches aus der Kasse des Kantonalschützenverbands Uri bezahlt wurde, galt es nun am Nachmittag das Können unter Beweis zu stellen: Es seien allgemein sehr hohe Resultate geschossen worden. So klassierte sich die beste Urnerin, Leonie Zurfluh mit 92 Punkten, Tiefschuss 100, nach der ersten Runde im achten Zwischenrang. Den anderen Teilnehmenden aus Uri lief es nicht so gut, sie befanden sich in der Zwischenrangliste im Mittelfeld.

Nach der zweiten Runde stand dann der Sieger fest. Dario Reichlin aus dem Kanton Zug gewann die Goldmedaille mit 194 Punkten (erste Runde: 95/zweite Runde: 99) vor Perrine Bellmont, Schwyz, mit 193 Punkten (96/97) und Elias Köhler, Luzern, mit 190 Punkten (94/96).

Leonie Zurfluh schoss auch in der zweiten Runde sehr gute 92 Punkte und klassierte sich mit total 184 Punkten im sehr guten zehnten Schlussrang. Neben ihr durften auch Stephan Arnold, Spiringen, mit 175 Punkten (87/88) und Simon Briker, Unterschächen, mit 173 Punkten (86/87) die begehrte Auszeichnung in Empfang nehmen. Die Kantonswertung gewann Nidwalden mit einem Durchschnitt von 175,70 Punkten vor Luzern mit 175,35 und Schwyz mit 172,93. Die Jungschützinnen und Jungschützen aus Uri konnten leider nicht mit den Besten mithalten und belegten den sechsten Rang mit einem Durchschnitt von 166,42 Punkten. (mah)