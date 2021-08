Medaillenregen für die Urner Jungschützen in Buochs

Schiesssport Erfolgreiche Medaillenjagd: Urner Jungschützen stehen mehrfach auf dem Podest Die Zentralschweizer Matchmeisterschaften in Buochs waren geprägt von persönlichen Bestleistungen und einem Medaillenregen für die Urner Sportschützen. 23.08.2021, 14.28 Uhr

Die erfolgreichen Urner Schützinnen und Schützen; hinten von links: Laura Bissig, Leonie Zurfluh, Silas Stadler, Helena Epp, Patrick Püntener und Silvan Zgraggen; vorne von links: Jennifer Bissig, Fynn Schnellmann, Nina Stadler und Sandra Arnold. Bild: PD

In Buochs gingen am Wochenende die Zentralschweizer Matchmeisterschaften der Sportschützen über die Bühne. Sandra Arnold (Schattdorf), welche sich kürzlich für die Ende September stattfindenden Junioren-Weltmeisterschaften in Peru qualifizierte, startete als klare Favoritin in den Wettkampf. Dieser Rolle wurde sie gerecht, erreichte sie doch mit 193 kniend, 199 liegend und 197 in der Stehend-Stellung total 589 eine persönliche Bestleistung. Auch im anschliessenden Final der besten acht Junioren erzielte sie wiederum das höchste Resultat und durfte sich die Goldmedaille vor Stella May (Beckenried) umhängen lassen.

Nachdem Nina Stadler (Schattdorf) im Vorprogramm als Fünfte noch nicht ihre volle Leistung abrufen konnte, zeigte sie einen starken Final. Mit 10,1, 10,7 und 10,5 in den letzten drei Stehend-Schüssen zeigte sie starke Nerven, konnte sich kontinuierlich nach vorne arbeiten und komplettierte das Podest mit der Bronzemedaille. Wie stark die Nachwuchsförderung im Urner Schiesssport ist, zeigen die weiteren Platzierungen: Leonie Zurfluh (6.), Helena Epp (7.), Silas Stadler (8.) und Silvan Zgraggen (11.). Zudem durfte Fynn Schnellmann (Seedorf) erstmals in der Kategorie U17 mitschiessen und gewann gleich die Bronzemedaille.

Überlegen die Goldmedaille im Liegendmatch gewonnen

Im anschliessenden Liegendmatch am Nachmittag zeigte Sandra Arnold wiederum ihre grosse Klasse und gewann mit 623,2 Punkten sowie persönlicher Bestleistung überlegen die Goldmedaille in der Kategorie U21 vor Marion Fischer (Oberdorf). Nina Stadler erzielte mit 614,2 einen persönlichen Rekord und durfte sich verdient eine weitere Bronzemedaille umhängen lassen. Auch in dieser Disziplin ergänzte das junge Urner Nachwuchsteam die guten Leistungen: Helena Epp (6.), Leonie Zurfluh (9.), Silvan Zgraggen (11.), Silas Stadler (14.), Patrick Püntener (15.), Laura Bissig (17.) und Fynn Schnellmann (18.). Jennifer Bissig (Seedorf) war mit Jahrgang 2008 erstmals an diesem Wettkampf dabei und durfte sich mit 597,8 Punkten über die Silbermedaille freuen.

Bei der Elite starteten die ehemaligen Nachwuchsleute Fabio Wyrsch (Schattdorf), Flavio Indergand (Schattdorf) sowie Céline Walker (Flüelen) beim Dreistellungsmatch. Fabio Wyrsch und Flavio Indergand konnten sich für den Final der besten acht Schützen qualifizieren, wobei Fabio Wyrsch mit 585 Punkten sogar das höchste Resultat aller Teilnehmer schoss. Im Final musste er Petra Lustenberger (Rothenburg), welche mit 463,9 Punkten ein fantastisches Resultat schoss, den Vortritt lassen und gewann die Silbermedaille. Flavio Indergand konnte sein Resultat aus dem Vorprogramm bestätigen und klassierte sich auf dem 7. Platz. Céline Walker konnte ihre Leistung mit dem 13. Rang ebenfalls abrufen.

Langjährige Nachwuchsarbeit trägt Früchte

Im abschliessenden Liegendmatch bei anspruchsvollen Bedingungen konnten die Urner nicht mehr ganz vorne mithalten: Fabio Wyrsch (5.), Hardy Bissig (10.), Christoph Huser (15.) und Céline Walker (16.). Die Medaillen in den verschiedenen Kategorien zeigen die Früchte der langjährigen Nachwuchsarbeit. Motiviert werden die jungen Athleten weiterhin konsequent und fokussiert trainieren, um sich in den kommenden Wettkämpfen von ihrer besten Seite zu zeigen. (pd/RIN)