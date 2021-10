Top-Ten-Plätze für Urner Nachwuchsschützen

Schiesssport Erfolgreiche Urner Nachwuchsschützen am Schweizerischen Jugendfinal Für die Schweizer Jugendfinals vom 9. Oktober 2021 qualifizierten sich die besten 87 Kinder und Jugendlichen aus der ganzen Schweiz – darunter auch zwei Urner und eine Urnerin. 12.10.2021, 14.37 Uhr

Der Schweizer Jugendfinal ist ein besonderer Wettbewerb. Nicht nur kämpfen die besten Kinder und Jugendliche der Schweiz in den verschiedenen Kategorien um die Medaillen – speziell ist auch, dass die Teilnehmer der Wettkämpfe bis Alter 15 zusätzlich mit Polysport punkten können. Dabei müssen die Kinder und Jugendlichen bei verschiedenen Koordinations- und Ausdauerübungen möglichst viele Punkte sammeln.

Sie bewiesen am Jugendfinal ihre Zielgenauigkeit; von links: Fynn Schnellmann, Jennifer Bissig und Nick Püntener. Bild: PD

Für diesen absoluten Höhepunkt der Jugendlichen waren anlässlich des «Regiofinals Mitte» absolute Spitzenresultate nötig, um sich zu qualifizieren. Die nachfolgenden Urner Sportler durften sich über ihren Finaleinzug freuen: Jennifer Bissig, Fynn Schnellmann und Nick Püntener

Nach verhaltenem Start stark gesteigert

Im Schiessprogramm startete Nick Püntener mit 88 Punkten in den ersten 10 Schüssen verhalten, bevor er sich stark steigerte und das Programm mit 96 Punkten abschloss. Im abschliessenden polysportiven Bereich konnte er sich nicht mehr verbessern und erreichte schlussendlich den 14. Rang. Fynn Schnellmann (193) und Jennifer Bissig (194) zeigten im Schiessteil eine hervorragende Leistung und klassierten sich auf den Rängen 3 und 4 im Zwischenklassement.

Im polysportiven Bereich konnte Fynn Schnellmann seine Leistung konsolidieren und qualifizierte sich mit einem Total von 177,75 Punkten souverän für den Final der acht besten Athletinnen und Athleten. Jennifer Bissig verlor im polysportiven Teil etwas an Terrain, qualifizierte sich jedoch als Siebte mit 175 Punkten ebenfalls für den Final.

Zwischenzeitlich auf Platz 2 und 3

Im abschliessenden Final der acht höchsten U15-Schützen starteten Jennifer Bissig wie auch Fynn Schnellmann mit 49,1 und 49,6 Punkten in den ersten fünf Schüssen ambitioniert. Jennifer Bissig konnte sich in der zweiten Serie auf 52,4 steigern und lag somit nur mit 0,2 Punkten hinter Sven Sprenger von Altstätten auf dem 2. Platz. Auch Fynn zeigte in der 2. Serie mit 51 Punkten seine Stärke und lag punktgleich mit Maya Leicht von Lachen auf dem 3. Platz. Jedoch hatten dann beide in den einzeln kommandierten Schüssen etwas tiefere Klassierungen als die Führenden. Schlussendlich platzierten sich Jennifer Bissig mit Rang 4 und Fynn Schnellmann mit Rang 5 in der Spitzengruppe der Schweizerischen Nachwuchsschützen U15. Gewonnen wurde der Wettkampf durch Emely Gyger (Winistorf) vor Sven Sprenger (Altstätten) und Maya Leicht von Lachen.

Die drei Jugendlichen konnten auf sehr hohem Niveau auf nationaler Ebene wertvolle Erfahrungen sammeln. Schon jetzt darf man sich auf weitere tolle Resultate in der kommenden Luftgewehr-Saison freuen. (pd/RIN)