Gute Urner Leistungen an Schiess-Matchmeisterschaften

Schiesssport Fabio Wyrsch holt mit knappen Vorsprung Gold an Matchmeisterschaften An den Zentralschweizer Matchmeisterschaften in Luzern haben die Urner Athleten gute Ergebnisse erzielt. Fabio Wyrsch war mit 583 Punkten besonders treffsicher. 23.08.2022, 18.28 Uhr

Fabio Sciuto, Fabio Wyrsch und Petra Lustenberger (von links) zielen mit ruhiger Hand beim Stehendschiessen in Obernau (Luzern). Bild: PD

Am 20. und 21. August fanden am Schiesstand Stalden in Obernau, Luzern, die Zentralschweizer Matchmeisterschaften der Elite und Junioren statt. Bei der Elite starteten Fabio und Paul Wyrsch aus Schattdorf sowie Adrian Arnold aus Altdorf beim 3-Stellungsmatch. Fabio Wyrsch und Adrian Arnold konnten sich für den Final der besten acht Schützen qualifizieren, wobei Fabio Wyrsch mit 583 Punkten das höchste Resultat aller Teilnehmenden schoss.

Im Final duellierte sich Fabio Wyrsch mit der Vorjahressiegerin Petra Lustenberger (Rothenburg). Mit einem Vorsprung von 0,2 Punkten konnte er sich durchsetzen und holte sich die Goldmedaille. Adrian Arnold konnte sein Resultat von 570 Punkten aus dem Vorprogramm bestätigen und klassierte sich auf dem guten 8. Platz. Paul Wyrsch qualifizierte sich ganz knapp nicht für den Final und belegte den 9. Rang. Im abschliessenden Liegendmatch bei anspruchsvollen Bedingungen zeigte der Routinier Paul Wyrsch sein Können und errang hinter Manuel Lüscher die Silbermedaille. Weitere Urner klassierten sich auf den Rängen 8. (Hardy Bissig.), 9. (Fabio Wyrsch ), 11. (Adrian Arnold) und 22. (Christoph Huser).

Junioren qualifizieren sich für den Final

Bei den Nachwuchsschützen starteten im 3-Stellungsmatch Silas Stadler (Schattdorf) und Silvan Zgraggen (Erstfeld) in der Kategorie U21 und Carlo Wipfli (Erstfeld) in der Kategorie U17. Alle drei zeigten im Vorprogramm eine solide Leistung und qualifizierten sich für den Final der besten acht Athleten.

Zu Beginn des kommandierten Finals übernahmen Stella May (Beckenried) und Marion Fischer (Oberdorf) die Führung vor Silas Stadler. Im stehend Schiessen konnte Silas den Rückstand verkleinern. Kurz vor Schluss überholte er Marion Fischer und gewann die Silbermedaille. Gold sicherte sich Stella May. Silvan Zgraggen konnte seine Leistung aus dem Vorprogramm bestätigen und platzierte sich auf dem guten 4. Rang.

Medaillen im Liegendmatch knapp verfehlt

Im anschliessenden Liegendmatch am Nachmittag doppelte Stella May in der Kategorie U21 nach und holte auch in dieser Kategorie Gold. Silvan Zgraggen und Silas Stadler platzierten sich auf den Rängen 5 und 7. Ein Podestplatz wäre in Reichweite gewesen.

Carlo Wipfli durfte als jüngster des Feldes zum ersten Mal an der Zentralschweizer Meisterschaft teilnehmen. In der Kategorie U17 gewann er prompt die Goldmedaille. Nachdem sich Jennifer Bissig beim letztjährigen Wettkampf die Silbermedaille umhängen lassen durfte, gewann nun ihre Schwester Laura Bissig Bronze in der U17-Kategorie. Die weiteren Urner Nachwuchsathleten belegten die Plätze 9 (Patrick Püntener), 13 (Jennifer Bissig), 17 (Carlo Wipfli), 19 (Nick Püntener) und 21 (Marc Odermatt). Die guten Leistungen in den verschiedenen Kategorien zeigen die Früchte der langjährigen Nachwuchsarbeit. (nae)

Das Junioren-Team mit Betreuer Christoph Huser und den Medaillengewinnenden Laura Bissig, Carlo Wipfli und Silas Stadler (vordere Reihe ab zweite von links). Bild: PD