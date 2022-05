Bei diesem Unterschächner Schiesswettkampf zählt auch Losglück

Schiesssport Losglück für Unterschächner Schützenpaar Bernadette Arnold und Daniel Kempf Am «Sie & Er-Schiessen Unterschächen» zählt in erster Linie die Geselligkeit. Georg Epp 06.05.2022, 14.19 Uhr

Das Siegerpodest mit Marco Herger, Margrit Arnold (2.), Sieger Daniel Kempf und Bernadette Arnold sowie Silvan Kempf und Marlis Briker (3.). Bild: Susi Schuler (Unterschächen, 29. April 2022)

Beim «Sie & Er-Schiessen Unterschächen» gewinnen nicht immer die besten Schützinnen oder Schützen, denn nach dem Schiessen werden die Paare von einer Glücksgöttin zueinander gelost. Jahr für Jahr will man möglichst viele Damen in den Schiessstand locken. Am Freitagabend waren es 19, etwas weniger als beim letzten Wettkampf im Jahre 2019. Gefordert und gewertet werden drei Schüsse auf die Hunderterscheibe.