Schiesssport Nachwuchsschütze Silas Stadler holt die Bronzemedaille Leonie Zurfluh und Silas Stadler haben am Juniorenwettkampf im Sportschiessen teilgenommen. Also Duo klassierten sie sich auf dem 10. Schlussrang – bei den Gewehr-Junioren schaffte es Stadler auf den 3. Rang. 12.05.2022, 19.46 Uhr

Das Urner Duo Leonie Zurfluh und Silas Stadler. Bild: PD

Am internationalen Juniorenwettkampf in Luzern haben sich vom Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Mai, die Nachwuchsathletinnen und -athleten im Sportschiessen aus der Schweiz und Frankreich gemessen. Neben dem Nachwuchskader der Regionalen Leistungszentren (RLZ) des Schweizer Schiesssportverbands war auch die Lokale Förderstufe (LLZ) mit elf Kantonen vertreten. Mit 99 Athletinnen und Athleten verzeichnen die Organisatoren einen neuen Teilnehmerrekord, heisst es in einem Bericht über den Wettkampf.

Bereits in der Qualifikation der Kategorie Gewehr 10 Meter Juniorinnen führte die Nachwuchskaderschützin Jennifer Kocher deutlich und brach mit 627.2 Punkten den Schweizerrekord (627.1). Die Genferin liess sich den Sieg daraufhin nicht mehr nehmen und gewann den Goldmedaillenmatch (259.0). Leonie Zurfluh aus Seedorf klassierte sich mit 603.4 Punkten und Rang 19 im Mittelfeld.

In der Kategorie Gewehr 10 Meter Junioren qualifizierte sich Silas Stadler aus Schattdorf mit 610.8 Punkten als Vierter souverän für den Final der besten acht Athleten. Im Final konnte er sich nicht mehr steigern und klassierte sich schlussendlich auf dem guten 5. Rang. Gewonnen wurde der Wettkampf vom Franzosen Antoine Iung vor zwei weiteren französischen Athleten.

Bronze-Medaille für Silas Stadler

Der Nachwuchskaderschütze Silas Stadler erzielte in der Kategorie Gewehr 50 Meter Dreistellung Junioren in der Elimination 563 Punkte. In der anschliessenden Qualifikation konnte er sich nochmals steigern und erzielte mit 568 Punkten (kniend 191, liegend 194, stehend 183) einen persönlichen Rekord und qualifizierte sich als Sechster für den Final. Mit 391.6 Ringen im Final verpasste der Urner den Goldmedaillenmatch nur um 0.3 Punkte und holte sich mit Bronze seine erste internationale Medaille. Gold ging an den Franzosen Keryann Berthonneau, Silber an seinen Landsmann Alexandre Foret.

Bei den Gewehr-Juniorinnen im 50 Meter Dreistellungswettkampf holte sich die Solothurnerin Gina Gyger vor der Genferin Jennifer Kocher den Sieg. Ein sehr gutes Resultat gelang Leonie Zurfluh mit 568 in der Elimination. In der Qualifikation konnte sie jedoch nicht mehr daran anknüpfen und verpasste als gute 10. den Final.

In der Kategorie Gewehr 10 Meter Mixed Team Junioren ging der Sieg an das Schweizer Team. Im Goldmedaillenmatch bodigte das Schwestern-Duo Vivien und Emely Jäggi das französische Team Lou Giretti und Alexandre Foret mit 17:9. Das Urner Duo mit Leonie Zurfluh und Silas Stadler erreichte unter den 22 Teams den 10. Rang. Das Feld lag sehr nahe zusammen. Nur gerade 2.2 Punkte fehlten für den Einzug in den Bronze-Medaillen-Match.

Die Schiessanlage Luzern Indoor war Treffpunkt der besten Juniorinnen und Junioren mit Gewehr oder Pistole. Die Finals wurden in Luzern nach den neusten Regeln der International Shooting Sport Federation (ISSF) durchgeführt, die am Weltcup in Rio de Janeiro zum ersten Mal zum Einsatz kamen. (pd/cn)