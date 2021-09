Schiesssport Schattdorferin holt an Schweizer Meisterschaften Bronze 28 Urner Schützen haben sich für die Schweizer Meisterschaften qualifiziert. Herausgestochen ist insbesondere Sandra Arnold, welche eine Bronze-Medaille und ein Diplom geholt hat. 22.09.2021, 12.56 Uhr

Vor kurzem haben in Thun die Outdoor-Schweizer-Meisterschaften der Schützen stattgefunden. Titel vergeben wurden in den auch international geschossenen Disziplinen Gewehr 50 Meter (liegend und Dreistellung), Gewehr 300 Meter, Pistole 25 Meter und Pistole 50 Meter. Auch typisch schweizerische Disziplinen wurden durchgeführt, so etwa die Wettkämpfe mit dem Sturmgewehr 90, dem Sturmgewehr 57, dem Karabiner und der Ordonnanzpistole. An den sieben Wettkampftagen fielen insgesamt 45 Titelentscheidungen.

Sandra Arnold posiert mit ihrer Bronze-Medaille. Bild: PD

Sandra Arnold hat in der Wettkampfwoche brilliert. Die Schützin aus Schattdorf hat eine Bronze-Medaille und ein Diplom gewonnen. Auch drei weitere Urner Schützen zeigten eine gute Leistung und gewannen Diplomränge. Am Start waren insgesamt 20 Urner Kleinkalieber 50-Meter-Schützen, davon 14 Juniorinnen und Junioren. Dazu konnten sich 8 Urner Schützen mit Gewehr 300 Meter für die diesjährige Schweizer Meisterschaft qualifizieren.

Super Ergebnisse im Stehend führen auf dritten Rang

Die U21-Juniorin Arnold Sandra war beim Gewehr Kleinkaliber über 50-Meter die grosse Hoffnung der Urner Delegation, um zumindest eine Medaille nach Hause bringen zu können.

Schon in der 3 mal 40 Schuss Qualifikation bei den Junioren U21-U19 erreichte Sandra Arnold ein sehr gutes Total von 1158 Punkten und belegte vor dem Final der 8 besten Schützinnen den 3. Rang. Im Final war Sandra Arnold nach den 15 Schuss kniend auf Rang 4 und nach den für sie eher schlechten weiteren 15 Schuss liegend belegte sie nur Rang 6. Aber mit ihrer verlässlichen Fähigkeit bei stehend machte sie Rang für Rang gut. Schliesslich erreichte sie den 3. Rang – die verdiente Bronzemedaille – mit einem kleinen Rückstand von 0,7 Punkten auf Rang 2.

In der gleichen Kategorie belegte Leonie Zurfluh den 10. Rang – sie erreichte 1122 Punkte. Der Final war jedoch mit 8 Punkte Abstand nicht in Reichweite. Auch im Liegendmatch der Juniorinnen U21-U19 waren diese beiden Schützinnen erfolgreich.

Zwei Senioren erreichen Diplomrang

Im Liegendmatch gab es keinen Final, so war der Wettkampf nach 60 Schuss auf Zehntelswertung vorbei. Mit 615,8 Punkten gewann Sandra Arnold auf Rang 6 ein Diplom. Der Rückstand auf die Medaille betrug 2,1 Punkte. Sehr knapp verpasste Leonie Zurfluh den Diplomrang. Mit 615 Punkten belegte sie den 9. Rang 0,1 Punkte hinter den Rängen 7 und 8.

Je einen Diplomrang gewannen die beiden Senioren Adi Arnold und Paul Wyrsch. In der Qualifikation 3 Mal 20 Schuss war Paul Wyrsch mit 562 Punkten auf Rang 3. Im Final mit gleichem Programm wie die Juniorinnen oder auch die Elite der 8 besten Schützen war Paul Wyrsch nach dem kniend auf Rang 7 und nach dem liegend auf dem 5. Rang. Auch am Schluss musste er sich mit Rang 5 begnügen. Im 60 Schuss Liegendmatch der Senioren konnte Adi Arnold mit 615,6 Punkten den guten 8. Rang feiern und durfte ein Diplom in Empfang nehmen. Der Rückstand auf Rang 3 betrug 3 Punkte.

Veteran gewinnt souverän ein Diplom

Der Veteran Georg Zgraggen durfte einmal mehr ein Diplom an der Siegerehrung in Empfang nehmen. Mit dem Sturmgewehr 57 im Liegendmatch der Veteranen schoss er mit den Passen 93, 98, 92, 92, 98 und 93, was insgesamt 566 Punkte ergab. Mit dieser Punktzahl belegte er den sehr guten 5. Rang und landete sehr knapp einen Punkt hinter Rang 3 und 4 und nur 2 Punkte hinter dem 2. Rang.

Weiter hat Flavio Herger von Flüelen ein tolles Resultat erzielt. Mit seiner zweiten Teilnahme an einer Schweizer Meisterschaft war er mit dem Sturmgewehr 90 2-Stellung der beste Urner auf Rang 10 mit insgesamt 541 Punkten. Wie im vergangenen Jahr fehlten nur drei Punkte zu einem Diplomrang.

Nur ein Jahr älter, aber schon einige Male mehr an den Schweizer Meisterschaften hat auch Hardy Bissig mit dem Karabiner 2-Stellung den guten 10. Rang erreicht – mit insgesamt 525 Punkten. Eine bessere Platzierung vergab er im liegend und zu Rang 8 fehlten 4 Punkte. (jb)