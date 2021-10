Zentralschweizer Schützinnen holen Rang 2.

Schiesssport Sie konnten den zweiten Platz während des ganzen Wettkampftages verteidigen Am Verbandsmatch «Gewehr 50 Meter» in Schwadernau holten vier Zentralschweizer Athletinnen gemeinsam Silber. 07.10.2021, 13.25 Uhr

Die vier Zentralschweizer Schützinnen holten sich den zweiten Rang. Bild: PD

Für die diesjährige Austragung des Verbandsmatchs «Gewehr 50 Meter» in Schwadernau wurden die Wettkampfregeln angepasst: Statt acht mussten die grossen Verbände nur noch fünf Schützen für den Wettbewerb stellen. Dabei werden kniend, liegend und stehend jeweils 20 Schuss abgegeben.

Auffällig war nicht nur die Zentralschweizer Leistung, sondern auch das Geschlechterverhältnis: Viele Teams waren in Frauenhand, was zeigt, wie sehr es sich beim Schiesssport um einen Sport für alle handelt. Für das Zentralschweizer Team qualifizierten sich die Urnerinnen Leonie Zurfluh sowie Nina Stadler zusammen mit ihren Nidwaldner Kolleginnen Alice Mathys und Stella May.

Starker Einstieg im Kniendteil

Gleich zu Beginn zeigten die vier Zentralschweizer Athletinnen ihre Ambitionen, indem sie sich mit einem Durchschnitt von 189,25 Punkten hinter Solothurn und vor Zürich auf dem zweiten Platz klassierten. Auch im Liegendteil schossen die vier Schützinnen konstant und konnten ihre Position festigen, während Zürich um einen Platz abrutschte und von den Aargauern auf dem dritten Platz ersetzt wurde. Die Solothurner konnten ihren Platz mit einem Vorsprung von 3,5 Punkten verteidigen.

Zürich und Bern, die nach dem Liegendteil keine Podestplätze belegen konnten, holten sich mit einer fantastischen Leistung noch einige Punkte und verwiesen so den Kanton Aargau vom dritten auf den fünften Platz. Mit 6,75 Punkten Vorsprung auf Bern bekleidete nun Zürich den dritten Platz, während sich die Zentralschweiz mit den beiden Urnerinnen Leonie Zurfluh und Nina Stadler mit 3,25 Punkten Vorsprung auf Zürich den zweiten Platz und damit Silber hinter dem Team aus Solothurn sicherte.

Zentralschweizer Elite auf dem vierten Platz

Bei der Elite starteten mit Fabio Wyrsch und Flavio Indergand ebenfalls zwei Urner im Zentralschweizer Team. Mit nur gerade zwei Punkten Rückstand erreichten die fünf Zentralschweizer Schützen den vierten Rang hinter der Ostschweiz. Gewonnen wurde der Wettkampf unter den 13 Verbänden durch das Ostschweizer Team vor Zürich. (mah)