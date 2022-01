Urner gewinnen Luftgewehr-Wettkampf gegen die Glarner

Schiesssport Urner gewinnen Luftgewehr-Freundschaftswettkampf gegen die Glarner Das Luftgewehr-Team Uri trat nach einem Jahr Pause wieder im jährlichen Wettkampf gegen die Sportschützen aus dem Glarnerland an. 12.01.2022, 17.27 Uhr

Die Urner Sportschützinnen und -schützen treten im Freundschaftswettkampf in Altdorf gegen die Glarner an. Bild: PD

In der Luftgewehr-Anlage in Altdorf trafen sich am Samstag, 8. Januar, total 22 Urner und Glarner Luftgewehrschützen zum traditionellen Freundschaftswettkampf. Dieser Wettkampf findet jedes Jahr Anfang Januar abwechslungsweise in Uri und Glarus statt. Der Contest, welcher im vergangenen Jahr der Coronapandemie zum Opfer fiel, konnte dieses Jahr wieder durchgeführt werden.

Trotz der Corona-Schutzmassnahmen (2G-Regel und Maskentragepflicht) war die Atmosphäre sehr angenehm und auch das Gesellige kam nicht zu kurz, schreibt das Luftgewehr-Team (LG) Uri in einer Mitteilung. Der Match läuft so ab, dass die Athleten in Direktbegegnungen 1:1 eingeteilt werden und der Sieger 2 Punkte für sein Team bekommt. Das LG-Team Uri wusste den Heimvorteil zu nutzen und gewann klar mit 8 Punkten Vorsprung.

Silvan Zgraggen war bester Einzelschütze

Silvan Zgraggen erzielte das beste Einzelresultat. Bild: PD

Zusätzlich zur Direktbegegnung wird eine Einzelrangliste erstellt. Der Urner Nachwuchsschütze Silvan Zgraggen erzielte mit 409,5 Punkten, sehr zur Freude des Urner Teamchefs Hardy Bissig, das beste Einzelresultat. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die Eliteschützen Mischa Armati aus Glarus mit 406,2 Punkten und Melanie Ricci, ebenfalls aus Glarus, mit 405,2 Punkten. Es wurden 40 Schuss auf Zehntels-Wertung geschossen, wo die 10,9 die Höchstpunktzahl pro Schuss ist, welche erreicht werden kann. Die Zehn beim Luftgewehrschiessen hat einen Durchmesser von 0,5 Millimetern und geschossen wird auf eine Distanz von 10 Metern.

Danach kämpften die besten fünf Eliteschützen und die vier besten Nachwuchsschützen in einem 24-schüssigen Final um Naturalgabenpreise. Bei den Eliteschützinnen und -schützen gewann Nina Stadler vor Flavio Indergand, vom Team Uri, und Melanie Ricci aus Glarus. Bei den Nachwuchsschützen setzte sich Silas Stadler vor Leonie Zurfluh Uri und Patrick Püntener, alle aus Uri, durch.

Nächstes Aufeinandertreffen steht bereits

Beim anschliessenden Abendessen kam auch die Kameradschaft nicht zu kurz und die nächste Begegnung in einem Jahr, dann in Glarus, wurde bereits terminiert. Zusammenfassend dürfe man sagen, dass dieser Freundschaftswettkampf für das LG-Team Uri als voller Erfolg gewertet werden darf, heisst es in der Mitteilung. (pd/RIN)