Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee Uri hat 269'400 Franken Schulden erlassen – Interpellant will, dass der Kanton nun auch profitiert Der Teilverzicht des bedingt rückzahlbaren Investitionsdarlehens beschäftigt den Landrat. Pascal Arnold (SVP, Flüelen) fordert, dass das Geld auch für Urner Bedürfnisse eingesetzt wird. Markus Zwyssig 13.10.2021, 17.46 Uhr

Passagiere unterwegs auf dem Vierwaldstättersee mit dem Dampfschiff Uri. Bild: Christian Beutler / Keystone (Gersau, 30. Juli 2020)

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) verzeichnete im vergangenen Jahr rund 55 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahr. Das führte zu einem Umsatzrückgang von 17 Millionen Franken und einem operativen Verlust von rund 8 Millionen Franken. Der coronabedingte Umsatzeinbruch im Tourismus machte finanzielle Massnahmen notwendig. Im Herbst 2020 beantragte die SGV daher beim Bund und den fünf Anrainerkantonen des Vierwaldstättersees einen Verzicht im Umfang von 6 Millionen Franken auf bedingt rückzahlbare Darlehen aus den Jahren 1989 und 1991. Bund und Kantone haben dem beantragten Teilverzicht zugestimmt. Dadurch konnten die Bilanz der SGV saniert und eine Überschuldung vermieden werden. Der Anteil des Kantons Uri am Schuldenerlass beträgt 269'400 Franken, was 4,5 Prozent der erlassenen Gesamtsumme von 6 Millionen Franken entspricht. Das schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation von Pascal Arnold (SVP, Flüelen).

Insgesamt richtete der Kanton Uri von 1988 bis 1991 unverzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen von insgesamt 542'822 Franken an die SGV aus. Bund und Kantone kennen als Finanzierungsform für Erneuerungsinvestitionen unter anderem sogenannte «zinslose, bedingt rückzahlbare Darlehen». Diese Darlehen verbleiben auf unbeschränkte Zeit im Unternehmen und müssen nur zurückbezahlt werden, wenn die damit finanzierten Anlagen nicht mehr dem Transportunternehmen dienen, also eine Zweckentfremdung stattfindet.

Die Darlehen des Kantons Uri an die SGV aus den Jahren 1988 bis 1991 sind in der Bilanz des Kantons bereits seit 1991 vollständig abgeschrieben. Bei der Zustimmung zum Teilverzicht im Dezember 2020 ging der Regierungsrat davon aus, dass die SGV Gruppe im weiteren Verlauf der Krise ihre Zahlungsbereitschaft durch Kurzarbeitsentschädigung und ordentliche Bankkrediten sicherstellen kann. Zudem würden sich gemäss Aussagen der SGV Holding auch deren Aktionäre substanziell an der Sanierung zu beteiligen haben. Solange keine Zweckentfremdung der Darlehen durch die SGV erfolgt, besteht seitens SGV keine Pflicht zur Rückzahlung der Darlehen.

Zu grosser Interpretationsspielraum

«Die SGV hat für Uri einen wichtigen Stellenwert», sagt Pascal Arnold (SVP, Flüelen) auf Anfrage. Er findet es nachvollziehbar, dass die finanziellen Mittel abgeschrieben werden. Entscheidend findet er aber: «Das Geld muss ganz klar für die Urner Bedürfnisse eingesetzt werden.»

Der Flüeler SVP-Landrat Pascal Arnold. Bild: PD

Für Pascal Arnold sind die Antworten der Regierung zum Teil etwas schwammig ausgefallen. Der Interpretationsspielraum ist für ihn zu gross. «Es darf nicht zu einem weiteren Trauerspiel wie bei der Sanierung der Tellsplatte kommen.» Die Regierung halte in der Antwort fest, dass keine Rechtsgrundlage bestehe, die den Kanton Uri, die Gemeinden oder private Eigentümer zu einer finanziellen Beteiligung an Sanierungen von Landestegen oder Uferanlagen verpflichte. Das Schifffahrtsunternehmen müsse diesbezüglich mehr in die Pflicht genommen werden, wie das unter anderem in der sogenannten Schiffbauverordnung ausgeführt sei. Dies müsse in Zukunft auch entsprechend umgesetzt werden. «Bei einer nächsten Sanierung von Schiffstationen im Kanton Uri muss die Regierung Zähne zeigen und darf nicht einfach klein beigeben.» Daher sei die Interpellation auch von Theophil Zurfluh (FDP, Sisikon), André Hafner (FDP, Seelisberg) und Andreas Gisler (CVP/Mitte, Seedorf) unterzeichnet worden.

Uri pflegt Kontakt mit der SGV

Die Regierung versichert in ihrer Antwort, dass Uri steten Kontakt mit der SGV pflegt. Auch hat die Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz zur Bedingung gestellt, dass ein Abbau des Fahrplanangebots vermieden werden muss und dass auch weiterhin der gesamte Vierwaldstättersee befahren wird. Mit Ausnahme der ÖV-Strecke Treib–Brunnen ist der Kanton jedoch nicht Besteller des touristischen Fahrangebots auf dem Urnersee. Die SGV ist demnach im Grunde frei, den Fahrplan nach betriebswirtschaftlichen oder anderen Gesichtspunkten zu gestalten. Der Teilverzicht des bedingt rückzahlbaren Investitionsdarlehens wurde unter anderem auch an die Bedingung geknüpft, dass die SGV eine ausgewogene, den Bedürfnissen angepasste und attraktive Erschliessung in allen an der Sanierungsvereinbarung beteiligten Kantonen sicherstelle.

Pascal Arnold weist auf die touristische Bedeutung der Schiffskurse hin und fordert, dass alle Stationen entsprechend bedient werden. «Gute Schiffsverbindungen im Kanton Uri sind wichtig und dies insbesondere auch im Winter. Eine einzige Verbindung nach Flüelen, die erst noch zu einer schlechten Tageszeit erfolgt, genügt nicht.»