Leserbrief von Giulio Zenoni über den 50. Todestag von Mani Matte

Giulio Zenoni über den Tod von Mani Matter vor 50 Jahren. 25.10.2022, 14.02 Uhr

Sein Liedgut ist wichtiger und bedeutender als sämtliche Parolen eines Staatspräsidenten. Ich sass am Mittagstisch, als am 24. November 1972 Radio Beromünster in den Mittagsnachrichten den Tod von Mani Matter vermeldete.

Geschockt und tieftraurig nahm ich als Elfjähriger bewusst wahr, welch witziger und feinfühliger Poet und Musiker uns auf der Autobahn in Kilchberg ZH verlassen hatte. Bei Jugendfreunden, die bereits einen Lenco-Plattenspieler besassen, lauschten wir Ende der 60er-Jahre in Ehrfurcht dem «Hansjakobli u ds Babettli» sowie «Dr Noah und dr Chue am Waldrand».

Bereits in meiner Primarschulzeit in Altdorf waren das Lied zum Film «Dällebach Kari» und «die Ballade von Nationalrat Hugo Sanders» noch vor «Si hei dr Wihälm Täll ufgfüert» meine Favoriten. 50 Jahre ist nun Mani Matter tot und noch immer hält er uns ironisch, nie verletzend, mit Charme den Spiegel vor.

Ich möchte in meiner Musikrückreise noch ein Schweizer Schwergewicht des Wortes nennen. Friedrich Dürrenmatt sagte: «Alles führt auf die Jugend zurück.» Dem ist nichts beizufügen. Auch als Teenager sog ich Matter auf. Und mit Feuer und Überzeugung organisierte ich in der Plätzli-Wirte­zeit Matter Soirees.

Wegbereiter Matters und die wichtigsten Rockmusiker (verewigt auf Matter Rock) gaben sich die Ehre. Unvergesslich das Schlafzimmerkonzert mit einem der jungen Brüder und einer Musikschülerin aus Thun. «Warum syt dir so truurig» rührte zu Tränen. Gibt es einen Nachfolger für Manis Volkskulturgut? Die Antwort heisst Andreas Flückiger (Endo Anaconda) «Stiller Has». Leider ist seine Stimme im Frühjahr 2022 verstummt. Tröstend, Mani und Endo gönnen sich nun zusammen Znüni. Gibt es einen Urner Vergleich zu Matter und Co? Schwierig, aber das Kabarett Chyybääderli mit «Alpärosä, Edelwyyss» ist nicht weit weg.

Giulio Zenoni, Altdorf