Schlossrestaurant A Pro in Seedorf eröffnet am 30. August Nach kurzer Sommerpause nimmt das Schlossrestaurant A Pro in Seedorf seinen Betrieb wieder auf. Neu sind Benjamin Günzler und Vanessa Baumann verantwortlich.

Benjamin Günzler und Vanessa Baumann sind die neuen Gastgeber. (Bild: PD)

(pd/pz) Am Freitag, 30. August, ist es soweit: Im Schlossrestaurant A Pro in Seedorf geht es kulinarisch weiter. Dies gibt die Baudirektion Uri am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung bekannt. Vanessa Baumann (26, Chef de Service) und Benjamin Günzler (34, Küchenchef) führen neu das renommierte Lokal. Sie folgen René und Cornelia Gisler-Noack, welche während ihrer zehnjährigen Betriebsführung das Restaurant weit über die Kantonsgrenze hinaus bekannt gemacht haben.

Vanessa Baumann und Benjamin Günzler haben Urner Wurzeln und waren zuletzt im Restaurant Husmatt in Steinen tätig. «Wir freuen uns, unsere Gäste mit traditionell gekochten Gerichten, die modern präsentiert sind, verwöhnen zu können», erklärt Benjamin Günzler.