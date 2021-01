Schnee Kantonsstrasse zwischen Seedorf und Bauen nach Lawinenniedergang gesperrt In der Nacht auf Donnerstag ist in Seedorf eine Lawine auf die Strasse niedergegangen. Die Verbindung zu Bauen/Isenthal ist gesperrt - aus Sicherheitsgründen auch für Fussgänger. 14.01.2021, 08.31 Uhr

So präsentierte sich die Lage am Morgen: Schneemassen auf der Kantonsstrasse von Altdorf in Richtung Bauen auf der Höhe Bolzbach. Bild: Anian Heierli (Seedorf, 14. Januar 2021)

(zim/AH) In Seedorf ist die so genannte «Fischlauwi» niedergegangen. Auf 2200 Metern über Meer löste sich der Schnee und donnert auf 450 Meter talwärts bis zum Urnersee. Dabei wurde die Strasse Richtung Bauen verschüttet. Die Autobahn A2 ist in diesem Bereich mit einer Galerie (Fischlauwitunnel) geschützt und war deshalb von der Lawine nicht tangiert.