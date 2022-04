Regierung will Suworow-Denkmal in der Schöllenen nicht verhüllen

Schöllenen Regierung plant keine Aktionen beim Suworow-Denkmal Leser unserer Zeitung fordern, dass das Monument in der Schöllenen abgedeckt wird. Die Regierung will auf andere Art Solidarität mit der Ukraine zeigen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 01.04.2022, 16.00 Uhr

Beim Suworow-Denkmal bei der Teufelsbrücke sollen keine Fahnen mehr gehisst werden. Zudem werden die Rufe lauter, das Denkmal abzudecken. Bild: Christian Tschümperlin (Andermatt, 8. Juli 2020)

Der Schnee feiert zwar in den nächsten Tagen noch ein kurzes Comeback. Trotzdem dürfte die weisse Pracht aber auch in höheren Lagen bald rarer werden. Damit wird das Suworow-Denkmal wieder sichtbar. Das in den Fels gehauene zwölf Meter hohe Gedenkkreuz erinnert an die russischen Soldaten, die 1799 unter der Führung von General Suworow in der Schöllenen napoleonische Truppen besiegten. Mit dem Frühlingstauwetter mehren sich nun die Stimmen, die sagen, das Suworow-Denkmal in der Schöllenen müsse nun verhüllt wollen.

Karl Stadler aus Altdorf hatte Anfang März dies bereits in einem Leserbrief gefordert. Jetzt doppelt Philipp Aregger aus Altdorf nach. Es sei höchste Zeit, ein Zeichen zu setzen, schreibt er in einem Leserbrief. «Eine solche länderübergreifende Verbindung ist in normalen Zeiten etwas Schönes und Wünschenswertes.» Das habe sich mit dem aggressiven Krieg des russischen Staats gegen die Ukraine aber grundlegend geändert. «Dieses Denkmal und die Beziehung zu Russland sind eine Belastung und eine Schande für den Kanton Uri geworden.» Die Regierung solle zeigen, dass sie die Aggression gegen einen unabhängigen Staat nicht toleriere. Die jährlichen Feierlichkeiten beim Suworow-Denkmal seien per sofort abzusagen. «Und vor allem ist das Denkmal entweder abzudecken und wenn das nicht möglich ist, den Zugang zu verhindern.» So lange dieser menschenverachtende Krieg unter der Führung eines skrupellosen Präsidenten anhalte, sei jegliche Beziehung zu Russland zu unterbrechen. Und zwar jetzt und öffentlich, wird Philipp Aregger deutlich.

Und wie stellt sich die Urner Regierung dazu? «Wir stehen in Kontakt mit dem Bund», sagt Landammann Urban Camenzind auf Anfrage dazu. Die Problematik, welche das Denkmal in der momentanen politischen Lage ausstrahle, sei damit deponiert. «Wir wollen von der Regierung nicht, dass beim Denkmal in der Schöllenen irgendwelche Kundgebungen passieren oder dass Fahnen aufgehängt werden», gibt sich Urban Camenzind unmissverständlich. Damit ist für die Regierung auch eine Verhüllung des Denkmals vom Tisch.

«Für den Kanton Uri gibt es viele andere Möglichkeiten, Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu zeigen», gibt sich Urban Camenzind überzeugt. Dabei geht es ihm zurzeit vor allem um das Bereitstellen von genügend Unterbringungsmöglichkeiten für die ankommenden Flüchtlinge. Mit dem «Aurora» in Andermatt stehe dazu neu ein ganzes Hotel für rund 60 Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung. Mittragen wolle man Boykotte gegen Russland – und zwar bis zur letzten Konsequenz. «Wir machen das, auch wenn es uns selber schmerzt, wie etwa beim Verzicht auf Gaslieferungen. Das kann dazu führen, dass wir das am eigenen Körper spüren und zu Hause frieren müssen.» Wenn endlich Frieden in der Ukraine eingekehrt sei, werde auch die Wiederaufbauhilfe ein Thema.

