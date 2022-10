Bürgler Schüler entdecken Bundesbern

Schülerbericht Schulklassen von Bürglen zu Besuch in Bern Die Oberstufenschülerinnen und -schüler reisten für zwei Tage in die Hauptstadt. Sie berichten über alles, was sie erlebt und gesehen haben. 03.10.2022, 17.05 Uhr

Wir, die 2. Oberstufen von Bürglen, machten uns am 7. September auf den Weg nach Bern. Wir sind motiviert in den Tellbus gestiegen, um den Zug von Luzern in die Bundeshauptstadt nicht zu verpassen. Unser Ziel war es, Neues über das Bundeshaus und die Räte der Schweiz zu erfahren. Damit wir Tram und Bus der Berner Verkehrsbetriebe gratis nutzen konnten, downloadeten wir eine App namens «Welcome Bern».