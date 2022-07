Schützenfest OK-Präsident über das Schützenfest: «Ohne Fokus hat man verloren» Am Urner Kantonalen Schützenfest, das über drei Wochenenden verteilt durchgeführt wird, nehmen rund 9000 Schützen teil. OK-Präsident ist der Urner Regierungsrat Urban Camenzind. Im Interview spricht er über Präzision, Alkohol und die Kriegssituation. Interview: Florian Arnold Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Das Schützenfest läuft. Haben Sie selber schon geschossen?

Urban Camenzind: Ich habe geschossen und auch getroffen. Ich habe den fünffachen Kranz und die Meisterschaftsmedaille erreicht. Ich bin zufrieden, hätte gerne noch ein bisschen mehr gehabt – aber das wäre nur mit mehr Training möglich.

Wie fällt die Bilanz für das Fest bisher aus?

Wir haben einen sehr guten Anmeldestand und super Rückmeldungen von den Schützenvereinen, die vorbeikommen. Alle Involvierten betreuen die Gäste sehr gut.

Urban Camenzind (Mitte), OK-Präsident des Urner Kantonalen Schützenfests, macht sich ein Bild vor Ort im Schiessstand in Flüelen. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 8. Juli 2022)

Sie führen ein «Fest auf Raten» und «in Teilen» durch. Wie kann da die Stimmung aufkommen, wenn sich nie alle am selben Ort begegnen?

Die einzelnen Vereine freuen sich, wieder einmal zusammen etwas zu erleben. Und je nach Konstellation gibt es ein riesiges Fest.

Camenzind zückt sein Handy, auf dem Bildschirm zeigt er ein Video aus Sisikon mit Schützen bei Ländlermusik und Gesang – und das am helllichten Tag.

Ich denke, das sagt alles. Am Schluss gingen dann beinahe noch der Wein und das Bier aus.

Das sollte doch eigentlich nicht passieren. Hat das OK die Übersicht verloren?

Nein. Das OK bildet das Dach für die Organisation des Schützenfests und hat alle Vorbereitungen getroffen. Um die Umsetzung vor Ort kümmern sich jetzt die einzelnen Vereine. Diese sorgen für den Schiessbetrieb und die Festwirtschaft. Alles, was mit dem Schiessen zu tun hat, geht über unsere Kasse. Pro Schuss erhalten die Vereine eine Entschädigung. Für die Festwirtschaft haben wir die Preise koordiniert, der Erlös geht aber an die Vereine.

Ohne freiwillige Helfer geht es nicht. Sind diese im Schiesswesen einfach zu finden?

Dass das schwierig werden könnte, war anfänglich unsere Angst, denn die Vereine sind nicht mehr so gross wie vor 30 Jahren. Pro Tag benötigen wir schätzungsweise 300 bis 400 Personen. Auch hier liegt die Verantwortung bei den einzelnen Vereinen. Mit dem Einspannen von Verwandten und Bekannten konnten alle Posten besetzt werden.

Urban Camenzind (Zweiter von rechts) bespricht mit einem Teil des OK die eigenen Resultate. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 8. Juli 2022)

Sie waren schon als Jugendlicher ein Schütze. Was fasziniert Sie am Schiessen?

In jüngeren Jahren waren es das Treffen, die Präzision und die Genauigkeit. Die Abläufe müssen immer gleich sein, man muss sich fokussieren können. Wenn man etwas anderes im Kopf hat als den schwarzen Punkt vorne, dann trifft man nicht. Das hat mir in vielen Bereichen geholfen. Heute habe ich an einem Tag drei, vier Sitzungen. Bei der ersten spricht man über eine Erschliessungsstrasse im Schächental, bei einer zweiten über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Dätwyler. Wenn man dann immer noch mit den Gedanken im Schächental ist, hat man verloren.

Und was steht heute im Vordergrund?

Seit ich nicht mehr so gut sehe und folglich nicht mehr so gut treffe, ist die Kameradschaft wichtiger geworden.

Gewisse Leute haben Mühe, das Schiessen als Sport zu bezeichnen.

Von aussen betrachtet legt man sich hin und zieht am Abzug. Da kann ich verstehen, dass ein falscher Eindruck entsteht. Aber mit Nina Christen haben wir ein gutes Beispiel, dass es nicht so ist. Sie steht für 120 Schuss gerade hin und nimmt immer das Gewehr nach oben. Das kann man körperlich nicht bewältigen, wenn man konditionell nicht fit ist. Ohne Kondition ist man maximal ein Hobbyschütze. Wenn man völlig unsportlich ist, schiesst man nicht konstant gut.

Geht es mit «Zielwasser» besser?

Auf den Schiessständen ist Alkohol kein Thema mehr. Nach dem Schiessen wird aber das eine oder andere Glas getrunken.

Wie sorgt man allgemein für Sicherheit?

Die Sicherheit ist oberstes Gebot. Die Schützen sind ausgebildet auf dem Gewehr und wissen, dass sie etwas in den Händen halten, das gefährlich werden kann, wenn es nicht korrekt gehandhabt wird. Heikel wird es, wenn jemand schlecht schiesst und sich aufregt, oder besonders gut schiesst und euphorisch reagiert. Dann werden vielleicht die Manipulationen nicht mehr richtig gemacht. Auf den Schiessständen überwacht eine Person den Betrieb auf zwei Scheiben und achtet besonders darauf, dass diese Manipulationen richtig gemacht werden und keine Unfälle passieren.

Den wachsamen Augen entgeht nichts. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 8. Juli 2022)

In der Ukraine herrscht Krieg. Kann man vor diesem Hintergrund guten Gewissens einen Sport mit einem Gewehr machen?

Der Krieg ist am Schützenfest kein Thema. Mir geht aber durch den Kopf, ob wir bereit wären, wenn wir uns verteidigen müssten. Das Schiesswesen ist aus der Tradition der Wehrhaftigkeit entstanden. Es war nicht immer nur ein Sport, wie wir ihn betreiben. Niemand hofft es, aber der ursprüngliche Zweck könnte wieder an Bedeutung gewinnen.

Dann wäre jede Schützin und jeder Schütze auch bereit, auf einen Menschen statt auf eine Scheibe zu zielen?

Nein, beim Schiessen denkt man einzig und allein an die Zielscheibe und betreibt das Schiessen als Sport. Aber dass der Umgang mit dem Gewehr in unserer Gesellschaft nicht so schlecht verankert ist, liegt an der Schützen-Tradition und der Armee. Denn alle Angehörigen der Armee schiessen nach wie vor das Obligatorische. Bei politischen Vorschlägen, bei denen es um die Landesverteidigung geht, spielen die Schützen oft eine wichtige Rolle. Die Grundhaltung von jemandem in einem Schützenstand ist jene, dass man im schlimmsten Fall die Freiheit mit dem eigenen Gewehr verteidigen würde. Am Schützenfest steht aber ein anderer Gedanke im Vordergrund: Jener, dass man zusammenkommen will.

Am sportlichen Schiessen scheinen junge Leute in Uri wieder Gefallen gefunden zu haben.

Es ist nicht mehr so wie früher, als ganze Jahrgänge einen Schützenkurs belegt haben. Aber wir haben gute Trainer, die es schaffen, bei den jungen Leuten eine Begeisterung auszulösen. Damit das möglich ist, muss auch die Gruppe stimmen, und es muss Ziele geben, die man gemeinsam anstrebt. Mit den Förderern Adi Arnold und Beat Stadler haben wir gute Voraussetzungen dafür.

Urban Camenzind, OK-Präsident des Urner Kantonalen Schützenfests. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 8. Juli 2022)

Als Volkswirtschaftsdirektor haben Sie immer betont, dass sich das Fest positiv auf die Urner Wirtschaft auswirkt. Hat sich das bewahrheitet?

Die Naturalgaben, die man bei einem guten Resultat auswählen kann, stammen alle aus der Region. Das sind hohe fünfstellige Beträge. Diese können wir dank der Sponsoren grösstenteils finanzieren. Zum Zweiten beliefern örtliche Produzenten die Festwirtschaften. Am wichtigsten ist jedoch, dass schätzungsweise ein Drittel der Schützinnen und Schützen übers Wochenende in Uri bleibt. Sie machen Familienausflüge, geben in Uri Geld aus und kommen vielleicht ein andermal wieder, weil es ihnen so gut gefallen hat. Das ist beste Werbung für den Kanton Uri.

Konnte man sich gut verkaufen?

Davon bin ich überzeugt. Wir haben gute Rückmeldungen erhalten, E-Mails und Briefe. Uri Tourismus hat uns unterstützt mit dem Label «Gast & Geber». Den Helferinnen und Helfern wurde so vor Augen geführt, dass es an allen liegt, einen guten Eindruck bei den Gästen zu hinterlassen.

Das Fest dauert noch dieses Wochenende. Was erwarten Sie noch?

Die Stände sind nicht mehr so stark ausgelastet wie an den vorderen Wochenenden. Es dürfte also etwas ruhiger werden und so bleibt Zeit, die letzten Tage richtig zu geniessen. Ich wünsche mir, dass wir weiterhin unfallfrei bleiben und nochmals tolle Tage erleben dürfen.

