Leserbrief Schulanlage Erstfeld: Es wird nur teurer Zur Abstimmung über die Schulanlage Erstfeld vom 29. November. Eine Leserin und ein Leser setzen sich für ein JA ein. 01.11.2020, 11.00 Uhr

Mit dem Bau der Gotthardbahn wurde Erstfeld vom Bauerndorf zu einem industrialisierten Eisenbahnerdorf. Viele auswärtige Familien haben sich in unserem Ort niedergelassen. Deshalb wurde 1884 das Kirchmattschulhaus gebaut. Einige kritische Stimmen nannten es den Schulpalast von Erstfeld. Doch die Gemeinde hatte richtig geplant und investierte weiter in die Zukunft der Kinder und eröffnete den ersten Kindergarten in Uri. Die Entwicklung der Schule schritt voran. 1906/07 baute Erstfeld das Stegmattschulhaus und 1913/14 das Wytheidschulhaus. Die Schülerzahlen stiegen und die Anforderungen der Schule entwickelten sich weiter. 1964/66 entstand das Jagdmattschulhaus mit dem ersten Lehrschwimmbecken in Uri.

Die Schulinfrastruktur hat sich stetig verändert und das ist auch wichtig. Die damaligen Verantwortlichen haben das erkannt und frühzeitig die dafür nötigen Investitionen getätigt. Wie heisst es im Erstfelderbuch: «Die Aufgaben der Schule werden vielfältiger. Damit wächst auch der Raumbedarf.» Innovative Erstfelderinnen und Erstfelder haben die Schulinfrastruktur weitsichtig entwickelt und nie aus den Augen gelassen. Immer waren die Finanzen eine grosse Herausforderung. Doch sie wussten, wie zentral es ist, eine gute Schule anbieten zu können.

Die Schulhäuser von Erstfeld sind renovationsbedürftig. Die Planungskommission hat sämtliche Schulanlagen seriös geprüft. Es ist nun an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Viele junge Familien sind nach Erstfeld gezogen. Das ist unglaublich wertvoll für unser Dorf. Um diese Standortattraktivität aufrechtzuerhalten, gehört ein attraktives Bildungsangebot dazu. Unsere Schulinfrastruktur zu vernachlässigen, wäre fatal. Bleiben wir ein innovatives und weitsichtiges Dorf und investieren wir zu Gunsten unserer Nachkommen. Stimmen wir also am 29. November mit Überzeugung JA.

Ruth Feubli-Walker, Erstfeld

Wir brauchen eine zeitgemässe Schulanlage und Erstfeld stimmt am 29. November 2020 über 13,75 Millionen Franken ab.

Alles begann mit einer verlorenen Abstimmung im Jahr 2015. Die Mehrheit der Erstfelder Stimmbevölkerung lehnte damals einen Ersatzneubau beim Schulhaus ab. Der aktuell geplante Ersatzneubau wurde gegenüber der Vorlage vom Jahr 2015 verbessert. In den letzten Jahrzehnten wurden höchstens kleine bauliche Anpassungen vorgenommen, der Unterhalt ist im Rückstand. Unsere Schulanlagen sind insgesamt in einem schlechten baulichen Zustand und müssen erneuert werden. Regelmässige, sinnvolle Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen haben einen relevanten Einfluss auf die Immobilien für die Zukunft, dies vor allem aus finanzieller Sicht.

Im Jahr 2015 waren es rund 7 Millionen Franken, welche die Erstfelderinnen und Erstfelder ablehnten und heute sind wir bei 13,75 Millionen Franken. Für mich bedeutet das, dass es, wenn wir nichts investieren und sanieren, immer teurer wird. Sind wir in fünf Jahren bei 20 Millionen Franken?

Wenn diese Vorlage im November abgelehnt wird, muss noch einmal neu begonnen werden. Die bisherigen Planungskosten sind bereits ausgegeben und waren für nichts (Planungskredit 120 000 Franken). Irgendwann müssen wir in die Schulanlage investieren! Wollen wir nun wirklich in dringende kleinere Sanierungen investieren, da der Unterhalt im Rückstand ist, obwohl früher oder später eine Gesamtsanierung ansteht? Diese Kosten können wir uns sparen, wenn wir am 29. November 2020 ein JA in die Urne werfen.

Christian Kieliger, Erstfeld