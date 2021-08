Junger Lehrer startet sein erstes Schuljahr in Amsteg

Schulbeginn in Uri Für ihn gilts ernst: Claudio Wipfli (25) startet seine Lehrerkarriere in Amsteg Ein junger Bürgler unterrichtete am Montag zum ersten Mal als fertig ausgebildeter Klassenlehrer. Er war etwas nervös, liess sich aber nicht stressen. Kristina Gysi 16.08.2021, 18.25 Uhr

Die Schulglocke hallt durch die Gänge des kleinen Primarschulhauses in Amsteg. Wenig später folgen die Rufe von Kinderstimmen, Fussgetrampel und fröhliches Gelächter. Es ist der erste Tag im neuen Schuljahr, die Morgenpause geht soeben zu Ende und die Kinder stürmen geradezu in ihre Klassenzimmer.

Die Kinder kennen's schon, für den Lehrer ist es neu: Claudio Wipfli an seinem ersten Schultag als ausgebildeter Primarlehrer einer dritten Klasse. Bild: Kristina Gysi (Amsteg, 16. August 2021)

Der erste Tag ist es auch für Claudio Wipfli. Der Bürgler hat dieses Jahr sein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Schwyz abgeschlossen, nun steht er zum ersten Mal als ausgebildeter Klassenlehrer vor seinen Schülern der dritten Primarstufe. Der 25-Jährige lacht und sagt:

«Ganz so gut wie sonst habe ich in dieser Nacht schon nicht geschlafen. Aber natürlich habe ich mich riesig darauf gefreut.»

In der zweiten Hälfte des Montagmorgens steht Deutsch auf dem Stundenplan. Die Kinder sitzen in einem Kreis, scharren mit den Füssen, rücken auf ihren Stühlen herum und recken die Finger zur Zimmerdecke. In der Kreismitte liegen Postkarten, die sie Herrn Wipfli aus ihren Sommerferien geschrieben haben. «Wir wollten sie auf einer grossen Weltkarte aufhängen, damit man sieht, wo die Kinder überall waren», so der Lehrer. Diese Idee muss er aber wohl verwerfen, denn für so viele Postkarten reicht die kleine Schweiz nicht. Nur wenige der Schulkinder in Amsteg haben ihre Sommerferien dieses Jahr im Ausland verbracht. Geschichten aus ihren Ferien haben sie trotzdem parat. Etwa vom Pisten-Bully-Fahren auf einem 4000-er in Saas-Fee, von Lagerfeuern und unterirdischen Seen.

Die Masken sind gefallen

Als die Runde endet, weist Wipfli darauf hin, dass es an der Zeit ist, das Zimmer zu lüften. Eine von wenigen «Coronaregeln» die nun, nach den Sommerferien, aufrechterhalten bleiben und aktiv kommuniziert werden. Hinzu kommen Abstandhalten zwischen den Lehrpersonen, regelmässiges Händewaschen und der Verzicht auf das Händeschütteln vor und nach dem Unterricht. «Grosse Einschränkungen gibt es also nicht mehr», so Wipfli. Auch die Masken bei den Lehrpersonen sind gefallen.

Lehrer Wipfli im Gespräch mit Kindern aus seiner Klasse. Einmal die Woche treffen sich alle Klassen zu einem Anlass, der zum Motto «Weltreise» passt. Bilder: Kristina Gysi Bilder: Kristina Gysi

Das ist laut Diana Bachmann, Fachlehrperson Deutsch als Zweitsprache (DaZ), besonders wertvoll. «Gerade für jene, die noch nicht gut Deutsch können, ist es enorm wichtig, dem Gegenüber ins Gesicht sehen zu können», sagt sie. Aber auch für alle anderen jungen Menschen sei die Mimik ein wichtiger Bestandteil des Lernprozesses. Eines der Kinder, das Bachmann unterrichtet, heisst Greta. Sie kommt aus Sardinien und kann laut Wipfli kaum Deutsch. Anschluss hat sie trotzdem schon gefunden, sie macht mit Klassengspändli Alina ein Klatschspiel. Die beiden verstehen sich auch ohne Worte.

32 Kinder besuchen die Schule Amsteg

Vor der Mittagspause geht es nach draussen auf den Pausenplatz. Hier treffen sich alle Klassen für den ersten gemeinsamen Anlass im Rahmen des Jahresmottos der Schule. «Weltreise» heisst es. «Einmal die Woche machen wir zusammen mit den Kindern etwas, das zum Thema passt», erklärt Wipfli. Selbstverständlich ist das nicht. An vielen Schulen werden die Kinder nach wie vor voneinander getrennt, verschiedene Schulstufen haben ihre eigenen Zonen auf dem Pausenplatz. Nicht so in Amsteg, wo nur 32 Kinder die Primarschule besuchen. «Einige davon sind Geschwister und viele kommen zusammen mit dem Bus her», so Bachmann.

Die Weltreise beginnt für die Kinder in Afrika. Den Landesnamen formen sie für das erste Foto des Schuljahres gleich selbst auf dem Boden des Pausenplatzes:

Unter dem Jahresmotto «Weltreise» geht es für die Kinder der Primarschule Amsteg als erstes nach Afrika. Bild: Kristina Gysi

Zum Abschluss des Morgens wird das Lied «We Are The World» eingespielt. Der Songtext soll die Kinder durch das Jahr und durch die bereisten Länder begleiten. «Vergesst eure Buskarten nicht», sagt Wipfli zurück im Schulzimmer, bevor er die Kinder in die Mittagspause schickt. Er sieht zufrieden aus nach seinem ersten Vormittag als Klassenlehrer. Es scheint fast so, als könne die Mittagspause nicht schnell genug vorbeigehen.