Schule Emmetten stellt Urner Masken-Gegnerin frei Prisca Würgler wehrte sich mit Händen und Füssen gegen eine Maskenpflicht an Schulen. Nun hat man sie freigestellt. Christian Tschümperlin 09.11.2020, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Primarlehrerin Prisca Würgler kann im Wald während der schwierigen Coronazeit Kraft tanken. Bild: Christian Tschümperlin (Erstfeld, 9. November 2020)

Seit sie mitgeholfen hat, eine Kundgebung in Altdorf gegen die Maskenpflicht zu organisieren, steht das Leben der Erstfelder Primarlehrerin Prisca Würgler Kopf. «Mein Engagement wurde nicht von allen verstanden, es gab teilweise emotionale Reaktionen», sagt sie rückblickend. Trotzdem blieb es an der Primarschule, an der sie unterrichtet, vorerst ruhig. «Die Kinder konnten unbeschwert am Unterricht teilnehmen, die Hygienemassnahmen haben sie eigenverantwortlich wahrgenommen.»

Prisca Würgler fühlte sich wohl, doch sie befürchtete, dass bald ein strengeres Regime drohen könnte. In einen ersten Konflikt mit ihrem Gewissen geriet die 39-Jährige, als kurzerhand die Maskenpflicht für eine externe Weiterbildung verhängt wurde. Dies war nach den Herbstferien. «An der Weiterbildung konnte ich nicht teilnehmen.» Die Lage zum Eskalieren brachte aber die generelle Maskenpflicht an Schulen für Lehrpersonen, wie sie im Nidwaldner Regierungsratsbeschluss vom 3. November beschlossen wurde. Sie führte schliesslich zur Freistellung der Urnerin.

Ärztliches Attest vorgelegt

Laut Schulrat in Emmetten machte Prisca Würgler am 16. Oktober geltend, sie könne aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen. Das ärztliche Attest war auf den 7. Juli datiert. «Aufgrund dieser Tatsache haben wir für die Lehrperson umfangreiche Massnahmen zum Verhalten im Unterricht innerhalb der Schulhäuser und auf dem Schulareal erlassen», schreibt er in einer schriftlichen Stellungnahme. «So sollte eine Unterrichtstätigkeit, sowohl in Anerkennung des vorliegenden Arztzeugnisses als auch unter Berücksichtigung der geltenden Schutzvorschriften, weitergeführt werden können.» Doch der Widerstand gegen die Massnahmen blieb bestehen.

An der Antimasken-Kundgebung in Altdorf stand auch Prisca Würgler kurz auf der Bühne. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 5. September 2020)

«Die Organisation einer Demonstration gegen die Maskentragpflicht und die in diesem Rahmen von der Lehrperson öffentlich gemachten Aussagen führen trotz ärztlichem Attest und trotz zusätzlich zum Schutz der Kinder getroffener Massnahmen zu sehr grossen Vorbehalten gegen eine Weiterführung der Unterrichtstätigkeit», so der Schulrat. «Dies wird aktuell sowohl gegenüber der Schule als auch direkt gegenüber der Lehrperson sehr deutlich kommuniziert. Aufgrund dieser Tatsachen hat sich die Lehrperson mit dem Angebot der Schule einverstanden erklärt, per sofort freigestellt zu werden.» Doch weshalb wehrt sich die Erstfeldner Lehrerin mit allen Mitteln gegen eine Maskenpflicht? Würgler sagt:



«Ich sehe mich in meiner körperlichen Unversehrtheit nicht gewahrt. Ich spüre zudem, dass es mir seelisch nicht guttut.»

Sie fühle sich nicht wohl um die maskierten, ausdruckslosen Menschen herum. «Und wenn ich mich dann in die Kinder hineinversetze, frage ich mich, was dies mit ihnen tut.» Aus ihrer Erfahrung sei Bildung nämlich verknüpft mit Vertrauens- und Beziehungsaufbau, was ganz stark über die Mimik geschieht.

Bei unklarer Datenlage hört sie lieber auf ihr Gefühl

Doch gerade um ihre Schüler in dieser schwierigen Zeit zu schützen, müsste sie doch eine Maske zum Wohle der Kinder tragen. «Damit habe ich mich auch befasst und die widersprüchlichen Aussagen von Ärzten zur Kenntnis genommen. Meine letzte Gerichtsbarkeit ist da meine eigene Wahrnehmung und die lässt keine Zweifel, dass die Masken falsch sind», sagt sie.

Prisca Würgler macht deutlich, sie sei der Schulleitung entgegengekommen ist und vorgeschlagen hat, statt einer Maske ein Ganzgesichtsvisier zu tragen. Dies wurde von amtlicher Seite aber abgelehnt. «Begründet wurde dies damit, dass man sich mit Visieren nur selber schütze und nicht andere.»

Zwischen Gewissen und Legalität

Doch hat Prisca Würgler Verständnis, dass sie etwas Illegales tut und die Schule nicht anders handeln kann? «Dieses Dilemma sehe ich. Doch ich habe kein Verständnis, dass der Regierungsrat in vorauseilendem Gehorsam noch schärfere Massnahmen verordnet als der Bund. Auf Bundesebene gilt auf Sekundarstufe I nämlich keine generelle Maskenpflicht für Lehrpersonen.»

Prisca Würgler befürchtete, dass es so weit kommen könnte. «Darum habe ich ja bereits im Sommer mitgeholfen, eine Kundgebung gegen die Maskenpflicht in Altdorf zu organisieren.» Die Lehrerin hält sehr viel von der Schweizer Bundesverfassung. «Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen, so steht es im ersten Kapitel der Grundrechte.» Für sie sei Würde etwas Individuelles:

«Ich halte die aktuelle Vorgehensweise mit den stetig zunehmenden Verordnungen für undemokratisch und ich fühle mich in meiner Würde weder geachtet noch geschützt.»

Kinder und Jugendliche würden zudem einen besonderen Schutz geniessen. «Es gibt keine Studie, die aufzeigt, was stundenlanges Maskentragen mit Kindern macht, sowohl physiologisch als auch psychologisch.» Die Kinder hätten bei dieser Frage keine Stimme. «Da werden unsere Grundrechte mit den Füssen getreten.»

Wunsch nach Normalität

Prisca Würgler hat ihr Kollegium sehr geschätzt und sich immer mit Freude und Engagement an der Schule eingebracht. «Ich habe tolle Schülerinnen und Schüler. Ich wollte an dieser Schule alt werden. Unter diesen Umständen sehe ich für mich aktuell keinen Weg mehr. Wenn sich aber alles normalisiert, würde ich meine Stelle sehr gerne behalten.» Die Vorladung bei der Polizei wegen der Kundgebung steht noch aus.