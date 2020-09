Schule: Merkblatt zu den neuen Empfehlungen des BAG Vergangenen Freitag hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) darüber informiert, dass Schülerinnen und Schüler der Volksschule mit leichten Erkältungssymptomen den Unterricht besuchen dürfen. Ein Merkblatt hilft den Eltern und der Schule bei der Umsetzung. 29.09.2020, 18.16 Uhr

(sez) Seit dem 11. Mai regelt die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Uri (BKD) mittels eines kantonalen Schutzkonzepts, welche Vorgaben die Schulen in Uri minimal einzuhalten haben, damit der Unterricht Covid-19-konform ausgestaltet werden kann. Das kantonale Schutzkonzept hielt sich in medizinischer Hinsicht jeweils konsequent an die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG); gleichwohl hatten die Schulen einen – wenn auch kleinen – Handlungsspielraum, um die Vorgaben von BAG und BKD optimal in Rücksicht auf die eigenen lokalen Gegebenheiten umsetzen zu können.