Interview «Das Risiko für Ansteckungen ist klein»: Uri ersetzt Maskenpflicht an Schulen durch Testpflicht Ab kommenden Montag wird an den Urner Schulen die Maskentragpflicht für schulisches Personal aufgehoben. Am Kollegi wird auch die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler fallen. Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg sagt, weshalb das gerade jetzt geschieht. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 09.11.2021, 17.37 Uhr

Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg: «Der Unterricht mit Schutzmaske sehr anspruchsvoll und anstrengend, sowohl für die Lehrpersonen als auch für die Schüler.» Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 20. Oktober 2021)

Beat Jörg, die Situation ist angespannt. Die Zahlen der Coronainfektionen steigen. Lässt die gegenwärtige Situation die Lockerungen bei der Maskentragpflicht zu?

Beat Jörg: Die Impfquote ist im Kanton Uri gestiegen, insbesondere auch beim schulischen Personal. Die Zahl der Hospitalisationen ist tief. An den Schulen kam es in den vergangenen Wochen zu praktisch keinen Ansteckungen beim Personal. Die seriellen Tests sind eine sehr wirkungsvolle Massnahme. Das Risiko für Ansteckungen ist klein. Das motiviert uns, den Schritt zu machen. Weil das kantonale Covid-19-Reglement nun ausläuft, war das ein guter Zeitpunkt für die Änderung.

Kommen die Anpassungen, weil es Druck von Seiten der Lehrpersonen oder der Eltern gab?

Nein, es gab keinen Druck - weder von Lehrpersonen noch von Eltern. Der Kanton Uri übernimmt mit dem Entscheid auch keine Vorreiterrolle. Vielmehr haben wir unsere Überlegungen auch aufgrund ähnlicher Entscheide anderer Kantone getroffen.

Die neuen Regeln gelten für das Schulpersonal. Müssen die Schülerinnen und Schüler insbesondere an der Mittelschule Uri weiter Schutzmasken tragen?

An den Schulen in Uri gibt es aktuell keine vom Regierungsrat angeordnete Maskentragepflicht für Schülerinnen und Schüler. Grundsätzlich kann eine Schule aber in eigener Kompetenz und in Absprache mit dem kantonsärztlichen Dienst eine zeitweise Maskentragepflicht für Schülerinnen und Schüler beschliessen. Meistens wird dies gemacht, wenn in einer Klasse mehrere positive Fälle aufgetreten sind. Die Maskenpflicht kann mithelfen, allenfalls eine Quarantäne zu verhindern. Die aktuelle Maskentragepflicht an der Mittelschule wurde also nicht von der Regierung beschlossen, sondern von der Schulleitung. Ab kommendem Montag wird aber auch an der Mittelschule die Maskentragepflicht aufgehoben - und zwar von der ersten bis zur sechsten Klasse. Darüber bin ich sehr froh.

Weshalb?

Zum einen ist der Unterricht mit Schutzmaske sehr anspruchsvoll und anstrengend, sowohl für die Lehrpersonen als auch für die Schüler. Zum anderen sind inzwischen ja viele Schülerinnen und Schüler über 12 Jahren geimpft. Ausserdem werden die generellen Schutzmassnahmen wie Hände desinfizieren, Abstand halten und Lüften weiterhin eingehalten. Unsere Schulen sind diesbezüglich gut unterwegs. Und dann haben wir schliesslich noch die repetitiven Tests, die uns ein wirkungsvolles Monitoring erlauben.

Lassen sich alle Lehrpersonen, die weder geimpft noch genesen sind, auch wirklich testen?

Wir gehen davon aus, dass es bei den wenigen Lehrpersonen, die weder geimpft noch getestet sind, eine gute Akzeptanz für die Massnahme gibt. Lehrpersonen haben ja auch eine Vorbildfunktion. Und wenn sich jemand nicht testen lassen will, hat er immer noch die Möglichkeit, eine Maske zu tragen.