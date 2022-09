Michael Paganini nimmt neu Einsitz im Schulrat Erstfeld

Erstfeld Michele Paganini nimmt neu im Schulrat Einsitz Der freigebliebene Sitz im Schulrat Erstfeld konnte am ordentlichen Wahlgang vom 25. September vergeben werden. 30.09.2022, 16.58 Uhr

«Für die Gesamterneuerungswahlen in den Gemeinderat und Schulrat (Amtsdauer 2023/2024) hat der Gemeinderat am 16. Mai die Weisungen für die Durchführung von ‹stillen Wahlen› erlassen.» So beginnt die Medienmitteilung der Gemeinde Erstfeld vom Freitag. In dieser verkündet die Gemeinde, dass Michele Paganini neu in den Schulrat gewählt wurde.