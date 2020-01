Schützen ehren Andreas Walkers Engagement Die Schützengesellschaft Amsteg-Erstfeld blickte an ihrer Versammlung auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. 22.01.2020, 05.00 Uhr

Präsident Bernhard Walker (links) überreicht dem neuen Ehrenmitglied Andreas Walker die Urkunde. Bild: PD

(pd/RIN) Die Mitglieder der Schützengesellschaft Amsteg-Erstfeld trafen sich am vergangenen Samstag, 18. Januar, im Restaurant Krone in Erstfeld zu ihrer 12. Generalversammlung nach der Fusion. Präsident Bernhard Walker konnte eine stattliche Anzahl von Mitgliedern zur Versammlung begrüssen.

Im Jahresbericht blickte Bernhard Walker auf ein unfallfreies, erfolgreiches und in geordneten Bahnen abgelaufenes Schützenjahr zurück. Die Schiessanlässe verliefen zur vollsten Zufriedenheit aller Teilnehmer. Besonders zu erwähnen gab es den zweiten Platz der Gruppe Amsteg-Erstfeld 1 beim Einzelwettschiessen auf dem eigenen Stand und den Vereinsausflug ans Schwyzer Kantonale Schützenfest in Altendorf.

Albin Fedier setzt sich an Feldmeisterschaft durch

An der Feldmeisterschaft in Silenen gewann Albin Fedier mit dem Maximum von 48 Punkten die begehrte Platzgabe und die Sektion war mit 355 Punkten ebenfalls im 1. Rang klassiert. Die Gruppe Kreuzegg vertrat erneut die Vereinsfarben schweizweit an diversen Schiessanlässen und überzeugte mit vier Siegen und vielen weiteren Topplatzierungen. Am Schluss bedankte sich der Vorsitzende bei allen Helferinnen und Helfern, ohne die ein Schiessbetrieb gar nicht möglich wäre.

234 Schützen nehmen am Jagdmattschiessen teil

Anschliessend erläuterte Paul Zgraggen, Präsident der Jagdmattkommission, seinen Bericht. Am 22. und 23. März vergangenen Jahres wurde das Jagdmattschiessen zum 85. Mal bei optimalen Bedingungen ausgetragen. Nachdem im Jahr 2011 die Gastgruppe aus Laupersdorf ausserhalb der Jagdmattmeisterschaft teilnahm, waren es im vergangenen Jahr sieben Gastsektionen. Insgesamt beteiligten sich 234 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, genau gleich viele wie im Jahr zuvor.

Die Generalversammlung bestätigte Präsident Bernhard Walker in seinem Amt. Paul Zgraggen, Präsident der Jagdmattkommission, wurde ebenfalls für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren gewählt. Präsident Bernhard Walker überraschte Andreas Walker, indem er der Versammlung beantragte, dessen langjährigen Verdienste als Vizepräsident, Aktuar und Presseverantwortlicher mit der Ehrenmitgliedschaft zu würdigen. Mit grossem Applaus wurde Andreas Walker in die Reihen der Ehrenmitglieder aufgenommen. Ehrenmitglied Albin Fedier wurde am 157. Rütlischiessen für 50 Jahre Treue mit dem begehrten Kopfkranz geehrt.

Das anlaufende Vereinsjahr werde für einmal ein eher ruhiges Jahr für die Schützengesellschaft Amsteg-Erstfeld. Der Verein wird das Jagdmattschiessen, das Freundschaftsschiessen und ausserdem den kantonalen Jungschützen-Gruppenfinal organisieren. Der Vereinsausflug wird die SG Amsteg-Erstfeld ans Eidgenössische Schützenfest nach Ballwil führen.

Zu guter Letzt bedankte sich Präsident Bernhard Walker bei allen Mitgliedern und Beteiligten für das erfolgreiche vergangene Vereinsjahr und wünschte allen ein erfolgreiches Schützenjahr 2020.