Schweinezüchter-Fall: Urner Obergericht kritisiert Vorinstanz Im Fall des fehlbaren Urner Schweinezüchters habe das Landgericht die Beweise mangelhaft gewürdigt. Lucien Rahm

Zu Unrecht habe das Landgericht die Zeugin in der ersten Verhandlung nicht befragt. Diesen Schluss zieht das Obergericht in seinem ausführlichen Urteil zum Fall des Urner Schweinezüchters, dem Tierquälerei vorgeworfen wurde. Dies, weil er eines seiner Tiere, das von einem Mastdarmvorfall betroffen war, nicht behandeln liess.

Seit Donnerstag liegt nun das 20-seitige Urteil vor, aus welchem bislang nur Auszüge verfügbar waren. Darin wird der Schweinezüchter vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen, der Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz jedoch für schuldig befunden.

Des Weiteren halten die fünf Oberrichter unter anderem fest, dass der damalige – und mittlerweile pensionierte – Landrichter Heinz Gisler, der den Fall 2018 als erste Instanz beurteilte, die involvierte Amtstierärztin als Zeugin vor Gericht hätte befragen müssen, was dieser damals unterliess. Stattdessen berief sich Gisler während der Verhandlung auf die protokollierten Aussagen der Zeugin, welche diese in den vorangehenden Befragungen gemacht hatte. In der Strafprozessordnung sei jedoch festgeschrieben, dass bei sogenannten «Aussage gegen Aussage»-Situationen ein Zeuge auch vor Gericht nochmals angehört werden müsse, um sie als Gericht unmittelbar wahrnehmen zu können.

Aussagen der Tierärztin falsch eingestuft

Was den Oberrichtern ebenfalls nicht passt: Gisler habe die Tierärztin nicht nur nicht vor Gericht befragt, auch habe er ihre Aussagen aus den Protokollen bei seiner Urteilsfindung nicht ausreichend gewürdigt. Der Landrichter habe in seinem Entscheid nämlich festgehalten, dass die Aussagen der Tierärztin dem widersprechen würden, was sie damals beim Antreffen des kranken Tieres unternommen habe.

Denn sie habe für das erkrankte Ferkel keine Notschlachtung veranlasst und auch keine mikrobiologische Untersuchung seines Fleisches angeordnet. Letzteres hätte sie bei einem derart kranken Tier jedoch von Gesetzes wegen tun müssen, hiess es im Urteil des Landrichters. Es bestünde Grund zur Annahme, dass die Zeugin ihr damaliges Handeln mit ihren Aussagen nachträglich habe als korrekt erscheinen lassen wollen. Daher seien diese nicht glaubhaft, habe die Vorinstanz angenommen.

Kein Grund für Zweifel an Glaubwürdigkeit

Das Obergericht schreibt nun in seinem Urteil, eine solche Fleischuntersuchung sei nicht vorgeschrieben. Zudem habe der Landrichter bei seiner Beurteilung nicht unterschieden zwischen der Glaubwürdigkeit der Zeugin und der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen. Und überhaupt bestehe gar «kein Grund für die Prüfung ihrer Glaubwürdigkeit», so das Obergericht.

Ob damit aber auch behauptet werden darf, Richter Gisler habe in diesem Fall ein «Gefälligkeitsurteil» erlassen, wie es Staatsanwältin Nora Greter in der Verhandlung vor dem Obergericht sagte, wird sich erst noch zeigen. Der ausserordentliche Staatsanwalt Hans Maurer aus Zürich wurde vom Regierungsrat damit beauftragt, Gislers Strafanzeige gegen Greter zu behandeln. Gisler fühlt sich durch Greters Aussage in seiner Ehre verletzt.

Ob der Schweinezüchter, der vom Obergericht zu einer Busse von 2000 Franken verurteilt wurde, den Entscheid ans Bundesgericht weiterzieht, wollte dieser am Donnerstag auf Anfrage nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft lässt sich mit ihrem Entscheid hierzu noch Zeit bis zum Ende der 30-tägigen Einsprachefrist.