RS im HOmeoffice Rekrut Gnos aus Erstfeld übt zu Hause schon mal das Salutieren Sven Gnos ist einer von 5000 Rekruten, die ihren Dienst im Homeoffice angetreten haben. Der junge Mann ist motiviert: Für den 5-Kilometer-Marsch hat er sogar extra Gewicht in seinen Rucksack gepackt. Anian Heierli 23.01.2021, 05.00 Uhr

Der 19-jährige Sven Gnos aus Erstfeld liebt Sport. Er spielt im Verein Rugby, geht Joggen und raucht nicht. Dass er seine Lehre als Maurer abgeschlossen hat, beweist zudem: Er kann anpacken. Aus militärischer Sicht scheint er wie gemacht für die Genietruppe. Man sieht ihn schon als Sappeur, der Strassen unterhält und befestigte Brücken baut, oder als Pontonier, ein Fachmann für Schwimmbrücken.

Das Salutieren klappt. Sven Gnos hat seine Rekrutenschule zu Hause in Erstfeld im Homeoffice gestartet. Dazu gehört auch ein vorgeschriebener 5-Kilometer-Marsch. Bild: Anian Heierli (Erstfeld, 21. Januar 2021)

Doch Gnos wurde ausgehoben als Übermittlungssoldat. Das sind Spezialisten, die Funkgeräte bedienen, Leitungen ziehen und das Reglement Starkstrom-Befehl aus dem Effeff können müssen. Die körperlichen Anforderungen sind geringer, als bei der Genietruppe. Dafür besitzen viele Übermittlungssoldaten Vorkenntnisse in der Elektrik und sie dürfen sich beim Arbeiten mit Strom keine Fehler leisten.

Ungünstig: Sein Sporttest war an der Fasnacht

Warum also liess sich der gelernte Maurer nicht als Sappeur einteilen? «Im Sporttest bei der Aushebung hatte ich nicht so viele Punkte wie erwartet», sagt er und schmunzelt. Das Datum sei ungünstig gewesen. So fand der Leistungstest einen Tag nach dem «Güdelmontag» statt, also just nach dem Höhepunkt der Fasnacht. Und wie es sich für einen Urner gehört, ist Sven Gnos ein begeisterter Fasnächtler. Er ist sogar Aktivmitglied in der «Kröntä Guggä» aus Erstfeld.

Seine Einteilung als Übermittlungssoldat stört ihn aber nicht. Im Gegenteil:

«Etwas Neues zu lernen, ist nicht verkehrt.»

Und weiter: «Darauf freue ich mich sogar. Ich kann sicher profitieren.» Weniger Freude bereitet ihm dagegen sein Start in die Rekrutenschule (RS) zu Hause im Homeoffice. Gnos gehört zu den 5000 jungen Frauen und Männern, die ihre Militärlaufbahn in den eigenen vier Wänden im Selbststudium am Montag angefangen haben. Einrücken darf er dann erst in zwei Wochen.

Kampfstiefel, Schuhwichse, Grabstein und die Namensschilder hat er schon gefasst. Bild: Anian Heierli (Erstfeld, 21. Januar 2021)

«Zuerst konnte ich fast nicht glauben, dass meine RS im Homeoffice anfängt», sagt er. Er findet das schade. «Ich hätte meine künftigen Armee-Kollegen gerne schon diese Woche kennen gelernt.» Denn das Kollegiale sei ja ein wichtiger Bestandteil des Militärs. Auch vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus fürchtet er sich nicht: «Ich bin noch jung.» Für den Erstfelder ist schon länger klar, dass er Wehrpflicht leisten will.

«Viele andere mussten da schon durch. Also mache ich es auch. Darauf darf man stolz sein.»

Nationalhymne gehört zum Pflichtstoff

Nun arbeitet er zu Hause am Laptop zwölf Module zu verschiedenen Themen ab. Mindestens sechs Stunden täglich soll er dafür büffeln, woran er sich auch halte. Das ist auch besser so, denn nach dem Einrücken wird der Stoff geprüft, und wer die Armee-Reglemente in der RS nicht kann, muss am Wochenende in der Kaserne nachsitzen, während die Kollegen abtreten. «Bis jetzt war es nicht so schwierig», sagt er. Gelernt hat er unter anderem die Theorie zum Sturmgewehr 90 und zur Munition. Können muss er auch die Nationalhymne oder die Funktion der ABC-Ausrüstung, die vor atomaren, biologischen und chemischen Angriffen schützt.

Rekrutenschule 2.0: Bis der Übermittler am 8. Februar einrückt, muss er am Laptop büffeln. Bild: Anian Heierli (Erstfeld, 21. Januar 2021)

Am Montag funktionierte die Website der Armee, auf der die Lernmodule aufgeschaltet sind, nicht so richtig. Doch mittlerweile läuft die Plattform immer flüssiger. «Am Abend lädt es jeweils schneller», so Gnos. «Vermutlich, weil dann weniger Leute online sind.» Doch auch morgens liegt er nicht auf der faulen Haut herum. Spätestens um 8 Uhr steht er auf und geht eine Stunde aufs Laufband. So sollen die Rekruten im Homeoffice auch vier Stunden Sport pro Woche absolvieren.

Die Kampfstiefel hat er eingelaufen

Am Donnerstagnachmittag stand dann noch ein 5-Kilometer-Marsch auf dem vorgeschriebenen Programm. Diesen absolvierte Gnos in seinen neuen Kampfstiefeln:

«Ich war bereits viermal in den Stiefeln unterwegs. Probleme hatte ich keine. Schweres Schuhwerk bin ich mir als Maurer gewohnt.»

Damit er den realen Bedingungen in einer RS noch etwas näherkommt, packte er sich noch einen Rucksack mit Wasserflaschen fürs zusätzliche Gewicht.

Einrücken muss Rekrut Gnos am 8. Februar in Emmen beim Lehrverband Fliegerabwehr 33. Auch zwei Kollegen von ihm sind dort stationiert, jedoch bei anderen Truppen. «Nervös bin ich nicht», sagt er. «Aber gespannt auf das, was mich erwartet.» Einen Vorgeschmack darauf bietet folgende Videobotschaft der Luftwaffe an die neuen Rekruten: