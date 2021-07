Urner Ringer überzeugen an der Schweizer Meisterschaft

Schweizer Meisterschaften Urner Ringer bringen zwei komplette Medaillensätze nach Hause Nach nur einer Woche Pause fanden für die Urner Ringer bereits die Schweizer Meisterschaften statt. Dieses Mal wurden die Wettkämpfe der Aktiven und Kadetten im griechisch-römischen Stil in Willisau ausgetragen. 21.07.2021, 16.07 Uhr

Anja Epp musste sich im ersten Kampf geschlagen geben, doch danach fing sie sich wieder und gewann mit zwei technischen Überlegenheiten. Somit sicherte sie sich bereits die zweite Medaille an einer Schweizer Meisterschaft innerhalb von acht Tagen und belegte den zweiten Schlussrang. Aaron Zberg platzierte sich mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf dem fünften Schlussrang und sicherte sich das Diplom. Lars Epp drehte den Spiess nach einer Startniederlage und sicherte sich zwei Siege. Gegen den späteren Schweizer Meister Saya Brunner zog Epp den Kürzeren und musste mit einer Niederlage vom Platz gehen. Mit einer soliden Leistung holte sich Epp dennoch den guten dritten Schlussrang.

Die Schattdorfer Ringer (hinten von links): Sergio Gamma, Sven Epp, Benjamin Gander, Renato Kempf, Christoph Waser, Aaron Zberg, Michael Epp, Leon Kempf. Vorne von links die Medaillengewinner: Simon Gerig, Sven Gamma, Nicolas Christen, Anja Epp, Peter Zberg, Lars Epp. Bild: PD

Peter Zberg konnte an seine Leistung von vergangener Woche anknüpfen und behielt seine weisse Weste souverän bei. Er gewann seine zwei Kämpfe und sicherte sich somit erneut den Meistertitel. In keinem einzigen Kampf an diesen zwei Schweizer Meisterschaften gab er auch nur einen Punkt ab. Eine souveräne und beeindruckende Leistung des Bristners.

Kompletter Medaillensatz auch für die Aktiven

Simon Gerig musste sich erst im Final durch Michael Bucher bremsen lassen und holte sich die Silbermedaille. In der gleichen Gewichtsklasse konnte sich Sven Gamma im kleinen Final gegen Thomas Wisler durchsetzen und holte sich den dritten Schlussrang. Des Weiteren platzierten sich Sergio Gamma auf dem siebten und Leon Kempf auf dem achten Rang.

Michael Epp beendete den Wettkampf mit zwei Niederlagen und einem Sieg auf dem neunten Schlussrang. Benjamin Gander und Renato Kempf reichten sich im ersten Kampf der 75-Kilogramm-Gewichtsklasse die Hände. Gander liess Kempf keine Chance und sicherte sich den Sieg. Gander beendete die Meisterschaft auf dem siebten Schlussrang und Renato Kempf landete auf dem zehnten Schlussrang. Die Leistung von Nicolas Christen wurde den hohen Erwartungen gerecht. Er konnte seinen Schweizer-Meister-Titel bei den Aktiven erfolgreich verteidigen und liess sich zum dritten Mal als Aktiv-Schweizer-Meister feiern. Sven Epp klassierte sich in der gleichen Gewichtsklasse auf dem siebten Schlussrang. Christoph Waser reichte es mit zwei Siegen und zwei Niederlagen nur knapp nicht für das Podest – er sicherte sich den vierten Schlussrang.

Zwei komplette Medaillensätze und zwei Diplome

Die Greco-Schweizer-Meisterschaften verliefen für die Schattdorfer zufriedenstellend. Mit insgesamt 14 Teilnehmenden stellten die Urner das grösste Teilnehmerfeld und holten sich insgesamt sechs Medaillen sowie zwei Diplome. Erneut eine eindrückliche Leistung lieferte Peter Zberg. Er holte sich nach dem Freistil- auch gleich noch den Greco-Schweizer-Meister-Titel. (jb)