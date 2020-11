Interview «Schweizer Unternehmen sollen sich auch im Ausland an die Regeln halten»: Urner Anwalt macht sich für die Konzenrnverantwortung stark Der Altdorfer Anwalt Hansjörg Felber setzt sich für die Konzernverantwortungsinitiative ein und nimmt zu Vorwürfen Stellung. Seine Devise: «Global denken, lokal handeln.» Florian Arnold 02.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hansjörg Felber in seiner Anwaltskanzlei in Altdorf. Bild: Florian Arnold (29. Oktober 2020)

Konzerne mit Sitz in der Schweiz sollen die Menschenrechte und Umweltstandards einhalten und dafür haftbar gemacht werden. Was dies mit dem Kanton Uri zu tun hat, sagt Hansjörg Felber, ehemaliger Gemeindepräsident und Landrat von Altdorf, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Konzernverantwortungsinitiative will die Einhaltung von Menschenrechten und ökologischen Standards verbessern. Ist das nicht ein illusorisches Ziel?

Es tönt nach Gutmenschentum. Aber Umwelt und Menschenrechte sind zentrale Werte. Es geht um eine ethische Grundhaltung und Gerechtigkeit. Wir müssen die Welt verbessern, sonst werden wir alle ein grosses Problem haben. Und es gibt grobe Verstösse von grossen Konzernen gegen Menschenrechte, dagegen muss man etwas tun.

Die Verstösse passieren weit weg. Was kann da der Kanton Uri beitragen?

Wir sind Teil eines Ganzen. Wenn man ein riesiges Mosaik anschaut, muss jedes Steinchen stimmen, damit es schön aussieht. Die Devise lautet – so abgedroschen es auch klingen mag – global denken und lokal handeln.

Im Mosaik der Urner Unternehmen ist von der Initiative wohl am ehesten die Dätwyler Holding betroffen. Exponenten des grossen Urner Arbeitgebers raten zu einem Nein. Schwächt ein Ja womöglich die Urner Wirtschaft?

Die Urner Wirtschaft besteht nicht nur aus der Dätwyler. Aber ich schätze diese als gutes Unternehmen ein, das keine Schwierigkeiten mit Haftungen haben dürfte. Bei der Dokumentation der Sorgfaltspflichten ist sicherlich ein gewisser Aufwand nötig, aber das ist für ein so grosses Unternehmen normal.

Sorgfaltsprüfung und Haftung: Erklären Sie uns den Unterschied!

Bei der Sorgfaltsprüfung geht es ums Vermeiden von Schäden, indem Auswirkungen auf Mensch und Umwelt dokumentiert werden. Das machen viele Unternehmen heute schon. Bei der Haftung geht es darum, dass Unternehmen für angerichtete Schäden Ersatz leisten müssen. Darum geht es im Wesentlichen bei der Konzernverantwortungsinitiative.

Man ist für die Taten seiner Partner verantwortlich. Geht das nicht zu weit?

Es geht nicht um Partner, sondern um Tochterunternehmen oder wirtschaftlich beherrschte Unternehmen. Wenn der Gewinn dieser Firmen in die Schweiz abgeführt wird, dann soll für angerichtete Schäden auch in der Schweiz dafür gehaftet werden.

Ein grosser Kritikpunkt der Gegner ist die «Umkehr der Beweislast», ein Unternehmen müsse seine Unschuld beweisen.

Will ein Geschädigter Schadenersatz durchsetzen, muss er eine Klage einreichen. Der Kläger muss zuerst einen Schaden, die Widerrechtlichkeit und den Kausalzusammenhang sowie die beherrschende Stellung eines Unternehmens beweisen. Dann kann sich das Unternehmen entlasten, indem es nachweist, dass es die gebotene Sorgfalt beachtet hat. Die Behauptung, das sei systemfremd, stimmt einfach nicht. Im Obligationenrecht haben wir die Geschäftsherrenhaftung.

Wie funktioniert diese?

Angenommen, ein Mitarbeiter einer Baufirma gräbt ein Loch auf einer Strasse, sichert diese ungenügend, ein Kind fällt hinein und wird verletzt, dann haftet das Unternehmen für seinen Mitarbeiter. Das Unternehmen kann nun aber nachweisen, dass es alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen solchen Schaden zu vermeiden. So kann es die Haftung abwenden. Was hier für die Einzelperson zutrifft, würde analog im Verhältnis zwischen Konzern und Tochterunternehmen gelten.

Sie als Anwalt können sich freuen: Es wird eine Flut an Haftungsklagen vorhergesagt.

Abgesehen davon, dass dies sicher spannende Fälle wären, gehen juristische Fachleute davon aus, dass es keine Klageflut geben wird. Zentral dabei ist, dass es keine Sammelklagen geben wird, wie man sie aus den USA kennt. Diese Tatsache entkräftet auch das Argument einer «Amerikanisierung». Dort kann ein Anwalt stellvertretend für Tausende Leute eine Klage einreichen. Ein Kläger trägt auch ein Prozessrisiko. Ins Blaue hinaus wird kein Prozess eingeleitet, denn leichtfertig zu prozessieren kann sehr teuer werden.

Aber Non-Profit-Organisationen könnten vermehrt gegen Konzerne vorgehen.

Diese haben kein Klagerecht, sie können höchstens einen Prozess finanzieren.

Trotzdem, die Gefahr für eine Klage besteht. Stellt man damit nicht die Unternehmen unter Generalverdacht?

Nein, denn es wird ja eine Möglichkeit zur Entlastung geschaffen. Auch hier hilft wieder der Blick ins bestehende Recht: Jeder Tierhalter haftet für sein Tier, deswegen muss nicht gleich jeder Hundehalter zittern. Zudem fallen KMU abgesehen von wenigen Ausnahmen nicht unter die Konzernverantwortungsinitiative.

Konzerne könnten die Schweiz verlassen, wenn ihnen der zusätzliche Druck auferlegt wird.

Wo sollen sie denn hin? Sie sind nicht in der Schweiz, weil es hier keine Konzernverantwortung gibt. Die Schweiz ist ein Land mit vielen Qualitäten, wo es vor allem auch Rechtssicherheit gibt. Und mit dieser Initiative stärken wir die Rechtssicherheit sogar noch. Was hier von Seiten der Gegner passiert, ist die übliche Verunsicherungs- und Angstkampagne.

Aber die Konzerne sind frei, aus Ländern wegzugehen, um möglichen Klagen zu entgehen. So schadet man doch gerade diesen Ländern, denen man helfen wollte.

Das ist eine reine Behauptung. Entwicklungsökonomen erachten es als unwahrscheinlich, dass die Konzerne aus diesen Ländern wegziehen. Das leuchtet auch ein: Wenn man Bananen braucht, muss man dort sein, wo es Bananen gibt, und mit dem Abbau von Kupfer und Gold ist es nicht anders. Man kann nicht einfach irgendwo hingehen. Der Effekt ist eher, dass sich die Unternehmen künftig Mühe geben, den Standards zu entsprechen. Die Haftungsnorm wird eine präventive Wirkung haben, es ist das Schwert, das über einem schwebt. Es ist wie beim Strafrecht. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die kein Strafrecht hat.

Eine präventive Wirkung hat aber auch der Gegenvorschlag. Unternehmen sind dann dazu verpflichtet, ihre Sorgfaltspflichten zu dokumentieren. Reicht das denn nicht aus?

Ohne die Haftung entfällt die Wirkung. Man verlangt zwar von den Unternehmen, dass sie sich an die Normen halten, aber es gibt keine Haftungskonsequenz, wenn sie es nicht tun. Wenn ein Unternehmen falsch rapportiert, kann das eine Busse mit sich ziehen. Aber das bewirkt wenig.

Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, man operiere mit falschen Behauptungen. Wie kann man sich da eine Übersicht verschaffen?

Wenn man eine Wirkung voraussagt, ist das meistens eine Hypothese. Ich kann also nicht prüfen, ob ein Unternehmen wirklich nicht aus einem Land abzieht. Aber es gibt einen Initiativtext, der beispielsweise besagt, dass man auf Bedürfnisse von KMU Rücksicht nehmen wird. Da kann man nicht einfach das Gegenteil behaupten. Was immer wieder verschwiegen wird, ist, dass es sich um eine Verfassungsbestimmung handelt. Bei einer Annahme der Initiative muss im Parlament ein Gesetz ausgearbeitet werden. Und so etwas wie die Geschäftsherrenhaftung findet man wie erwähnt im OR.

Trotzdem spricht die Kampagne gerade auch die Emotionen an. Ist das Ihr grosser Joker?

Sicher ist das ein Thema, das auch emotional bewegt. Aber es gibt auch eine ganz rationale Ebene: Bei den Menschenrechten und der Umwelt handelt es sich um zentrale Rechtsgüter. Deren folgenlose Verletzung durch Unternehmen darf nicht sein. Unternehmen, die in der Schweiz sind, sollen sich bitteschön auch im Ausland an die Regeln halten.

Was treibt Sie persönlich an, sich so stark zu engagieren?

Durch meine Reisetätigkeit habe ich einige Länder in Asien, Afrika und Südamerika gesehen und auch Ungerechtigkeiten mitbekommen. Globale Fragen beschäftigen mich. Mit dieser Initiative können wir in einem riesigen Bereich Verantwortung übernehmen. Wir Schweizer profitieren von den Gewinnen im Ausland tätiger Unternehmen. Mit der Konzernverantwortungsinitiative können wir einen Beitrag leisten zur Verbesserung der Situation in den betroffenen Ländern. Denn der internationale Trend zeigt genau in diese Richtung.

Nach dem Interview mit dem Vertreter des Pro-Komitees wird unsere Zeitung auch ein Gespräch mit einem der Initiativgegner publizieren.