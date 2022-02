Schweizerische Rammlerschau Urner Kleintierzüchter holen in Thun hohe Punktzahlen An der 25. Schweizerischen Rammlerschau in Thun gab es Siege für Alois Richiger und Fabian Imgrüt – und total 20 Auszeichnungen. Georg Epp 25.02.2022, 13.34 Uhr

Alois Richiger präsentiert sein Farbenschlagsiegertier, erobert an der Schweizerischen Rammlerschau in Thun. Bild: Georg Epp (Flüelen, 22. Januar 2022)

Die Schweizer Kleintierzüchter freuten sich, nach fast zweijähriger Viruspause an der Schweizerischen Rammlerschau ihre Tiere wieder präsentieren zu können. Der Verband Rassekaninchen Schweiz mit rund 10’600 Mitgliedern organisiert alle drei Jahre die Schweizerische Rammlerschau, die Ausstellung in der Thun-Expo musste allerdings coronabedingt um ein Jahr verschoben werden. Nun freuten sich die Organisatoren der grössten Kaninchenausstellung der «Schweiz am Wochenende», vom 18. bis am 20. Februar rund 3000 Rammler in 44 verschiedenen Rassen und über 130 Farbenschlägen zu bewerten.