Schweiz/Uri Bundesrat begrüsst Assistenzsystem-Pflicht für die alpenquerenden Lastwagen Schwerfahrzeuge auf dem Weg durch die Alpen, wie sie auch durch den Kanton Uri fahren, sollen künftig über Assistenzsysteme verfügen müssen. Diese Idee begrüsst auch die Landesregierung. Lucien Rahm 07.03.2021, 17.00 Uhr

Der Verkehr auf den alpenquerenden Strassen soll noch sicherer werden. Der Nationalrat berät daher bald einmal über eine Ausrüstungspflicht für unfallvermindernde Assistenzsysteme, welche für Lastwagen Pflicht werden sollen. Eine Annahme der Gesetzesänderung würde wohl auch fürs Schwerverkehrszentrum in Erstfeld mehr Arbeit bedeuten (wir berichteten).

Ein Lastwagen unterwegs im Gotthardtunnel. Bild: Christian Beutler/Keystone (Göschenen, 29. Januar 2016)



Nachdem sich der Urner Regierungsrat in der Vernehmlassung bereits positiv zur Idee geäussert hat, teilt nun auch der Bundesrat mit, dass er den Gesetzesentwurf begrüsst. «Die weitere Verbesserung der Verkehrssicherheit ist dem Bundesrat ein grosses Anliegen», schreibt er in seiner kürzlich erfolgten Stellungnahme. Auch in der Europäischen Union soll eine solche Ausrüstungspflicht in den kommenden Jahren eingeführt werden. Der Bundesrat plane, die vorgesehene Gesetzesänderung auf Bundesebene zeitgleich einzuführen.

Sonderregelung für Binnenverkehr verletzt Verpflichtungen

Eine Absage erteilt der Bundesrat lediglich dem Bestandteil des derzeitigen Entwurfs, der eine Sonderregelung für jenen Schwerverkehr vorsieht, der nur innerhalb der Schweiz verkehrt. Für diesen soll der Bundesrat nämlich eine noch längere Übergangsfrist vorsehen können – also eine noch längere Dauer als die fünf Jahre, nach denen die Lastwagen in der Regel aufgerüstet sein müssten. «Eine Privilegierung des Binnenverkehrs ist mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz nicht vereinbar», schreibt der Bundesrat. Ob das auch der Nationalrat so sieht, wird sich frühestens in dessen Sommersession zeigen.