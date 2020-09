Interview «Schwierig zu eruieren, mit wem engere Kontakte stattfanden» – Urner Kantonsarzt nimmt Stellung zu Massenquarantäne nach Hochzeitscoronafall in Schattdorf Der Urner Kantonsarzt Jürg Bollhalder erklärt, wie die 131 Hochzeitsgäste ohne Quarantäne davongekommen wären und weshalb für ihn kein Apéro-Verbot in Frage kommt. Florian Arnold 30.09.2020, 16.03 Uhr

In Uri wurde am Dienstag eine ganze Hochzeitsgesellschaft in Quarantäne gesteckt. Kantonsarzt Jürg Bollhalder sagt, weshalb und wie sich Veranstalter verhalten können.

131 Personen müssen wegen eines Apéro-Gasts in die Quarantäne. Ist diese Massnahme gerechtfertigt?

Jürg Bollhalder: Der Apéro fand in einem geschlossenen Raum statt, bei den Gängen gab es Engpässe und die Personen konnten sich frei bewegen. Die Mindestabstände wurden nicht eingehalten und es gab keine Maskenpflicht. Der Gast hat mindestens die Hälfte der anderen gut gekannt. So ist es extrem schwierig, im Nachhinein genau zu eruieren, mit wem engere Kontakte stattfanden. So haben wir uns für die komplette Quarantäne entschieden.

Wie hätte man das Problem umgehen können?

Entweder mit genügend Abstand oder einer Maskenpflicht. Hätten die Gäste auf zugewiesenen Plätzen gesessen, wäre fast niemand betroffen gewesen. Da haben es öffentliche Veranstaltungen einfacher als private. An der Gemeindeversammlung von Schattdorf etwa trugen die Teilnehmer Masken. Aber es ist selbstverständlich, dass man bei einem Apéro nicht nur mit zwei, drei Leuten sprechen und eine Maske tragen will.

Dann würden Sie sich für ein Apéro-Verbot aussprechen?

Nein. Wäre ein Ende der Pandemie in Sicht, würde man den Organisatoren wohl raten, Apéros auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Aber das ist nicht der Fall. Man riskiert einfach, dass man Leute in Quarantäne schicken muss, das ist für das Gesundheitssystem relativ einfach zu handhaben, bedeutet aber für die Betroffenen einen grossen Einschnitt. Für Uri ist es eine grosse Sache, 131 Personen in Quarantäne zu schicken. Ähnliches kam aber in anderen Kantonen mehrfach vor.

Reicht es nicht, wenn einfach jene Personen zu Hause bleiben, die sich krank fühlen?

Das ist der grosse Unterschied zwischen einer Grippe und Covid-19. Bei einer Grippe ist man meist erst ansteckend, wenn man schon krank ist, bei Covid bereits in einer Phase, in der man noch nichts merkt. Das ist die grosse Herausforderung.

Zeichnen sich Lockerungen des Regimes ab?

Die Expertengruppe und das BAG sind in Kontakt mit der Wirtschaft. Es geht darum, einen gangbaren Kompromiss zu finden mit einem gangbaren Risiko. Ein Nullrisiko gibt es nicht.