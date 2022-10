Schwimmklub Uri trainiert in Tenero

Schwimmklub Uri Schwimmklub trainiert in Tenero Die Teilnehmenden des Schwimmklubs Uri feilten während einer Woche im Sportzentrum an der Technik. Auch Spiel und Spass kamen dabei nicht zu kurz. 13.10.2022, 16.22 Uhr

Vom 1. bis 7. Oktober verbrachten insgesamt 26 Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmklubs Uri ein Trainingslager im Sportzentrum in Tenero. «Die Bedingungen des 50-Meter-Schwimmbeckens und den weiteren sportlichen Möglichkeiten im Centro Sportivo in Tenero waren optimal», schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Die Teilnehmenden des Schwimmklubs Uri im Lager in Tenero. PD

Mit Aussicht auf die kommende Saison verbrachten die Trainingsgruppen 1 bis 3 ein siebentägiges Trainingslager in Tenero. Auf spielerische Art und Weise verbesserten die acht teilnehmenden jungen Damen der Trainingsgruppen 2 und 3 ihre Schwimmtechnik und die dazugehörige Kondition. Bei den Athletinnen und Athleten der Elitegruppe lag der Fokus auf Kondition und Kraftaufbau. Dabei wurde auch intensiv an der Technik gefeilt. Während elf zweistündigen Trainingseinheiten legten die Teilnehmenden zahlreiche Kilometer zurück, geschwommen wurden Staffeln sowie Olympiastafetten.

Von Frisbee-Golf bis Unihockey

«Auch Spiel und Spass kam natürlich nicht zu kurz», heisst es in der Mitteilung. So massen sich die Schwimmerinnen und Schwimmer unter der Tessiner Sonne beim Frisbee-Golf. Während des Abendprogramms wurde intensiv Squash gespielt und in der Turnhalle mit vollem Einsatz um den Unihockeyball gekämpft. Etwas gemütlicher ging es im Theorieraum beim Filmschauen zu und her.

Bei allen Teilnehmenden, Aktiven wie Betreuerinnen und Betreuern, fand das Trainingslager trotz Anstrengung grossen Anklang. Nun blickt der Verein gespannt und hoffnungsvoll auf den nächsten Schwimmwettkampf, der Ende Oktober in Uster stattfinden wird. (pd/zf)