Schwingen Generationenwechsel in Seelisberg: Dario Imhof hat bereits mehr Siege auf dem Konto als sein Vater Der Jungschwinger aus Seelisberg hat am «Buebeschwingfest» in Stalden seinen 100. Zweig geholt. Christopf Näpflin Jetzt kommentieren 16.08.2022, 14.00 Uhr

Dario Imhof freut sich über die Siegerglocke und den goldenen Zweig, die er vergangenen Samstag am Nachwuchsschwinget Schwendi geholt hat. Bild: Priska Imhof / PD (13. August 2022)

Seit sieben Jahren ist der heute 15-jährige Dario Imhof aus Seelisberg im Nachwuchsschwingsport aktiv. Am letzten Samstag, 13. August, hat er bereits seine 100. Auszeichnung an einem Schwingfest geholt. Am Nachwuchsschwinget Schwendi bei Sarnen konnte er damit den goldenen Zweig entgegennehmen.

«Wir haben uns über diese tolle Auszeichnung riesig gefreut, vor allem, da Dario noch gleichzeitig das Schwingfest gewonnen hat»,

erklärten die stolzen Eltern Priska und Toni Imhof. Da Vater Toni auch begeisterter Jungschwinger war und nun seit 16 Jahren als Kampfrichter aktiv ist, kam Dario auf den Geschmack des Schwingsports. Nach einem ersten Versuch im Sägemehl liess ihn das Schwingen nicht mehr los. Seitdem ist er in der Schwingersektion Beckenried dabei. «Bei seinem ersten Schwingfest in Erstfeld, hat Dario gleich den zweiten Rang belegt», erinnert sich Toni Imhof an die Anfangszeit.

Seitdem hat er an 21 Schwingfesten gewonnen und somit die Erfolgsbilanz seines Vaters, der 20-mal als Sieger vom Platz ging, bereits übertroffen. Im Herbst 2019 gab es in Seelisberg sogar ein kleines Buebe-Schwingfest direkt beim Haus von Priska und Toni Imhof. «Nicht jeder kann ein Schwingfest vor dem eigenen Haus durchführen», erinnern sich die beiden gerne an diesen Anlass zurück.

Mit vollem Körpereinsatz bezwang Dario Imhof (links) seinen Gegner Gian Tschumper. Bild: Priska Imhof / PD (13. August 2022)

«Die Atmosphäre ist einmalig»

Je nach Möglichkeit trainiert Dario zusammen mit zwei weiteren Buebe-Schwingern aus Seelisberg ein- bis zweimal in der Woche in Beckenried oder Stans. Da er nun die Lehre als Sanitär begonnen hat, muss der Schwingsport in der nächsten Zukunft etwas in den Hintergrund rücken. Zudem wird er ab nächstem Jahr seine Fähigkeiten bei den aktiven Schwingern unter Probe stellen können. Oft ist die halbe Familie bei den Einsätzen von Dario mit dabei. «Die Atmosphäre an den Schwingfesten ist einmalig und die Kameradschaft wunderschön», ist Priska Imhof begeistert. So gehören bei jedem Schwinganlass die Zurufe und das Klatschen vom Publikum dazu und motivieren die jungen Sportler zusätzlich.

«Ich war sehr gerührt, als ein Kind Dario nach seinem Sieg am letzten Samstag spontan gratuliert hat und mit glänzenden Augen dem Sieger entgegengetreten ist»,

freute sich die Mutter des begabten Jungschwingers. Speziell schön sind die Einladung von anderen Schwingersektion nach Basel, Zürich oder sogar nach Estavayer. «Nebst dem tollen Schwingplatz am Neuenburgersee war für die Buebeschwinger auch die Sprache eine neue Erfahrung», berichtet Toni Imhof, der seinen Sohn an die Schwinganlässe fast immer begleitet. Am Vormittag vom Samstag, 3. September, organisiert die Schwingersektion Beckenried einen Schnuppertag für interessierte Knaben im Rahmen des Eidgenössischen Schnuppertages.

