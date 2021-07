Schwinger Stefan Arnold holt sich den Rigikranz

Schwingen Arnolds Rigi-Trauma ist überwunden Nachdem er bereits sieben Mal knapp gescheitert war, gewinnt Stefan Arnold endlich seinen ersten Kranz auf der Rigi. Der Sieg musste aber Topfavorit Samuel Giger überlassen werden. David Zurfluh 12.07.2021, 15.15 Uhr

Es war bereits das dritte Schwingfest in Serie, das in Ibach ausgetragen wurde. Coronabedingt wurde nach dem Stoos Schwinget und dem Innerschweizerischen am vergangenen Sonntag, 11. Juli, auch der Rigi-Schwinget auf die Sportanlage Wintersried verlegt. An Topfavorit Samuel Giger führte kein Weg vorbei. Bei perfektem Schwingfestwetter drückte er dem Fest von Anfang an den Stempel auf. Der Reihe nach konnte er Urs Doppmann, Marco Reichmuth, Patrick Räbmatter, Mike Müllestein und Sven lang besiegen. Im Schlussgang traf er erneut auf seinen Gegner aus dem fünften Gang: Lokalmatador Mike Müllestein gewann alle seine Gänge – ausser eben gegen Giger – und versuchte auch im Schlussgang alles, um doch noch den Festsieg zu erkämpfen. Der Ostschweizer Eidgenosse Giger zeigte sich aber erneut stark und gewann souverän und verdient den Schlussgang und somit den Rigi-Schwinget 2021. Müllestein wurde am Ende Dritter. Hinter dem Sieger auf Rang 2 überraschte erneut der junge Hemberger Werner Schlegel, der vor einer Woche das «Appenzeller Kantonale» für sich entscheiden konnte.