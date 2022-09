Schwingen: Empfang für den Urner Kranzgewinner Matthias Herger.

Schwingen Das Tellendorf feiert seinen Neukranzer und den Schwingerkönig Bürglen bereitete dem Neu-Eidgenossen Matthias Herger einen frenetischen Empfang. Auch Schwingerkönig Joel Wicki feierte eifrig mit. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 03.09.2022, 09.21 Uhr

An der Feier für den Urner Kranzgewinner Matthias Herger (rechts) nahmen auch Joel Ambühl (links) und Schwingerkönig Joel Wicki teil. Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 2. September 2022)

Im Tellendorf Bürglen ist es schon seit geraumer Zeit Brauch, dass für Urner Kranzgewinner am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ein Fest organisiert wird. Am Freitag war es wieder so weit. Allerdings fiel das Ganze deutlich grösser aus als bei den vorangegangenen Auflagen. Hunderte Schwingfans standen beim Einzug von der Kirche zur Aula an der gesperrten Hauptstrasse Spalier, um die erfolgreichen «Bösen» zu beklatschen. Angeführt wurde der Tross von einer Trychlergruppe und von Fahnenträgern. In deren Schlepptau marschierte Matthias Herger, der in Pratteln erstmals in seiner Karriere das begehrte eidgenössische Eichenlaub erringen konnte. Unmittelbar hinter dem einzigen Urner Kranzgewinner folgte kein Geringerer als der frisch gebackene Schwingerkönig Joel Wicki, der damit sein Versprechen einlöste, an allen Innerschweizer Feiern für Kranzer teilzunehmen. Flankiert wurde der Schwing-Superstar aus Sörenberg, der logischerweise als Publikumsmagnet wirkte, von Joel Ambühl, Hergiswil bei Willisau, und Jonas Burch, Stalden, die im Baselbiet ebenfalls in die Kränze kamen.

Matthias Herger ist nun einer der ganz «Bösen»

Auf dem prall mit Besuchern gefüllten Festplatz vor der Aula gab es verschiedene musikalische Einlagen, Ansprachen und einen Apéro für alle Anwesenden. Gemeindepräsidentin Luzia Gisler betonte: «Matthias Herger gehört jetzt als neuer Eidgenoss zu den ganz Bösen im Schwingsport. Wir sind stolz, diesen grossen Erfolg mit ihm und seinen Schwinger-Kollegen feiern zu dürfen.» Im Mai zog sich Herger eine schwere Knieverletzung zu. Nach einer langen Zwangspause konnte er erst anfangs August in den Sägemehlring zurückkehren. «Er hat nach diesem Rückschlag eine unglaubliche mentale Stärke an den Tag gelegt und im entscheidenden Moment seine Bestleistung abgerufen. Mit seiner Kraft, Stärke und Entschlossenheit ist er einem Tellensohn würdig», so Gisler.

Regierungsrat Christian Arnold, seines Zeichens früher selber aktiver Schwinger und Kampfrichter, gratulierte der ganzen Urner Delegation zum starken Abschneiden am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. Er verriet: «Ich habe in Pratteln auf der Bühne eine Achterbahn der Gefühle erlebt und war sehr erleichtert, als Matthias Herger in seinem letzten Gang seinen prominenten Gegner Remo Käser besiegte und den Kranzgewinn sicherstellte. Das ist ein hoch verdienter Erfolg, zumal er sehr hart dafür gearbeitet hat.»

Ein sportliches Vorbild

Der Präsident des Urner Kantonalen Schwingerverbandes, Sepp Schilter, bedankte sich bei Joel Wicki für die Teilnahme am Fest in Bürglen. Es sei eine grosse Ehre, den amtierenden Schwingerkönig im Tellendorf begrüssen zu dürfen. Zu Herger sagte er: «Wir sind stolz, einen solchen Schwinger als sportliches Vorbild in unseren Reihen zu haben. Unsere Jungschwinger werden ihm jetzt sicherlich mit vollem Elan nacheifern.»

Als Letzter trat Herger ans Rednerpult. Er zeigte sich sehr erfreut und überwältigt vom Grossaufmarsch der Schwingfreunde. Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit, allen zu danken, die mit ihrer Unterstützung zu seinem Erfolg beigetragen haben. «Ein ganz spezieller Dank gilt meinen Kameraden vom Urner und Innerschweizer Verband. Die Stimmung innerhalb des Teams war sensationell gut. Zudem konnte ich im Hinblick auf die Gegner, die mir zugeteilt wurden, von vielen wertvollen Tipps profitieren», so der Neukranzer, der von den Versammelten viel Beifall erntete.

