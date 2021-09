Beim Nachwuchsschwingfest in Bürglen waren die Urner siegreich

Schwingen David Eberli und Raphael Briker gewinnen in Bürglen Beim Urner Kantonalen Nachwuchsschwingfest holten sich die Urner Athleten viele Auszeichnungen – darunter auch zwei Kategoriensiege. 13.09.2021, 13.27 Uhr

David Eberli dominiert bei der Kategorie mit Jahrgang 2008/2009. Bild: Jeannette Herger (Bürglen, 12. September 2021)

Der Urner Kantonale Nachwuchsschwingertag fand am Sonntag in Bürglen statt. Die 162 Jungschwinger zeigten den rund 250 Zuschauern zum Abschluss der Freiluftsaison im Kanton Uri noch einmal ihr ganzes Können. Es wurde in vier Kategorien geschwungen. Die Urner holten sich zwei Kategoriensiege und insgesamt 26 Auszeichnungen. Organisiert wurde der Anlass vom Schwingklub Attinghausen.