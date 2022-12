Urner Schwinger Andi Imhof im sportlichen Ruhestand

Schwingen Der «böseste» Urner ist in den sportlichen Ruhestand getreten Andi Imhof hat seine Karriere wegen der Coronapandemie verlängert. Vor rund drei Monaten hängte er die Schwinghosen endgültig an den Nagel. Immerhin bleibt er dem Schwingen und Nationalturnen in neuen Funktionen erhalten. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Andi Imhof hängt seine Schwinghosen an den Nagel. Bild: Urs Hanhart (Attinghausen, 19. Dezember 2022)

79 Kränze bei Schwingfesten, darunter vier eidgenössische, und nochmals fast so viele, nämlich deren 72, im Nationalturnen – das von Andi Imhof in den letzten 22 Jahren erarbeitete Palmarès ist äusserst eindrücklich. Nur wenige seiner Zunft haben so viele Erfolge vorzuweisen. Im Herbst dieses Jahres ist der mittlerweile 38-jährige Urner endgültig zurückgetreten. Ursprünglich wollte er diesen Schritt bereits vor zwei Jahren vollziehen. Aufgrund der Coronapandemie fiel jedoch die Saison 2020 vollends ins Wasser und auch 2021 gab es aus dem gleichen Grund nur Wettkämpfe mit Einschränkungen. Deshalb entschloss sich der Ausnahmekönner, noch zwei Saisons anzuhängen.

Rückblickend der richtige Entscheid, wie er meint: «Für mich hat es sich in jedem Fall gelohnt, weiterzumachen, auch wenn die Resultate nicht mehr ganz so gut ausfielen wie vor Corona. Das eine oder andere Fest konnte ich nochmals mit einer uneingeschränkten Ambiance erleben und geniessen. Zudem bot sich mir die Gelegenheit, in Pratteln zum siebten Mal an einem Eidgenössischen teilzunehmen und die tolle Atmosphäre reinzuziehen. Damit hatte ich nicht gerechnet. In der Pandemiezeit aufzuhören, kam für mich nicht in Frage. So wollte ich nicht abtreten.»

Andi Imhof hat in seiner Karriere als Schwinger und Nationalturner über 150 Kränze geholt. Bild: Urs Hanhart (Attinghausen, 19. Dezember 2022)

Perfekter Abschluss im Nationalturnen

Imhof hatte sich von seiner letzten Saison sportlich etwas mehr erhofft. Bei einigen Festen lief es ihm zwar ganz gut, bei anderen machten ihm jedoch leichte Verletzungen zu schaffen, und er konnte dadurch nicht sein volles Potenzial abrufen. «Mein sportliches Highlight in diesem Jahr war der nochmalige Gewinn des Schweizer-Meister-Titels im Nationalturnen in Untervaz. Das war ein perfekter Abschluss», bilanziert der Hüne.

Zu den Höhepunkten zählt er aber auch Pratteln. Imhof schrammte dort nur relativ knapp am Gewinn seines fünften eidgenössischen Kranzes vorbei. «Das hat mich nicht gewurmt», versichert er und fügt an: «Wichtig war, dass ich nochmals dabei sein und mein Bestes geben konnte. Cool war, dass mit Matthias Herger doch noch ein Urner den Kranz holte. Dadurch hatten wir genügend Grund zum Feiern.» Deutlich mehr wurmte den erfolgsverwöhnten Attinghauser, dass er bei seinem letzten Urner Kantonalschwingfest wegen einer Fussverletzung am anvisierten Kranz vorbeischrammte.

Sehr erfolgreich auf zwei Hochzeiten getanzt

Während seiner langen Karriere fuhr Imhof stets zweigleisig. «Für mich war dies der richtige Weg. Ich würde es wieder so machen», betont er und ergänzt: «Nationalturnen und Schwingen sind Sportarten, die sich sehr gut ergänzen. Zudem war für mich die Abwechslung stets sehr wichtig. Im Schwingen habe ich von der im Nationalturnen erarbeiteten Vielseitigkeit und Athletik profitiert. Umgekehrt habe ich durch meine Stärke im Schwingen im Nationalturnen viele Erfolge einfahren und für den Unterschied sorgen können.» Absolute Karrierehighlights waren für den dreifachen Familienvater der 3. Rang beim Eidgenössischen 2010 in Frauenfeld sowie der Sieg am Innerschweizer Schwingfest 2015 in Seedorf.

Nun ist also das langjährige Urner Aushängeschild nicht mehr aktiv. Dennoch wird er der Nationalturn- und Schwingszene erhalten bleiben, wenn auch in einer anderen Funktion. Dazu verrät er: «Ich bleibe voll im Geschehen drin.» Schon seit geraumer Zeit ist er beim Schwingclub Bürglen als Technischer Leiter für die Gestaltung der Trainings verantwortlich. Neu übernimmt er ab dem nächsten Jahr auch das Amt als kantonaler Technischer Leiter. «Ich werde also noch mindestens einmal pro Woche in der Schwinghalle anzutreffen sein. Auch im Nationalturnen werde ich weiterhin als Leiter tätig sein und meine Erfahrung weitergeben.»

Imhof hinterlässt zwar sportlich eine grosse Lücke. Dennoch ist er zuversichtlich, dass die Urner auch weiterhin für Furore sorgen werden: «Mit Matthias Herger haben wir einen starken Athleten in unseren Reihen, der sicherlich auch in drei Jahren im Kampf um den eidgenössischen Kranz wieder ein Wörtchen mitreden wird. Er dürfte wohl die Leaderrolle übernehmen. Und mit Lukas Bissig kommt ein junger Schwinger mit grossem Potenzial nach. Ich habe generell ein gutes Gefühl, was die Zukunft der Urner Schwingszene anbelangt.»

