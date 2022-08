Elias holt den Kategoriensieg am Nachwuchsschwinget Ingenbohl

Schwingen Elias Arnold holt sich den Kategoriensieg 43 Jungschwinger aus dem Kanton Uri haben am Nachwuchsschwinget Ingenbohl gekämpft. Neben dem Kategoriensieg haben sie insgesamt zehn Auszeichnungen erhalten. 18.08.2022, 10.45 Uhr

Am Nachwuchsschwinget Ingenbohl, das am Sonntag, 14. August, stattfand, kämpften 217 Jungschwinger in vier Kategorien um die begehrten Auszeichnungen. Aus dem Kanton Uri nahmen fünf Schwingklubs mit 43 Schwingern teil. Die Urner Delegation holte sich einen Kategoriensieg durch Elias Arnold und insgesamt zehn Auszeichnungen, heisst es in einem Bericht über den Anlass.

Elias Arnold, Schattdorf, holt sich am Nachwuchsschwinget Ingenbohl den Kategoriensieg mit fünf Siegen und einem verlorenen Gang. Bild: PD / Jeannette Herger

Bei den Jüngsten mit Jahrgang 2012 – 2014 konnte kein Urner in den vorderen Rängen mitschwingen. Einzig Valentin Arnold, Seedorf, holte sich mit drei gewonnenen, einem gestellten und zwei verlorenen Gängen eine Auszeichnung. Er hatte am Schluss eine Punktzahl von 55,75 und war im Rang 12a klassiert. Im Schlussgang bezwingt Patrick Kälin, Schönenberg, seinen Gegner Nando Benz, Schwyz, und hatte am Schluss die Maximalpunktzahl 60 auf seinem Notenblatt.

David Eberli wird Sechster in der zweitältesten Kategorie

Auch in der Kategorie mit Jahrgang 2010/2011 erreichte ein Schwinger die Maximalpunktzahl von 60. Es war Patrik Laimbacher, Schwyz. Er gewann im Schlussgang gegen Silvan Steinauer, Willerzell. Drei Urner holten sich in dieser Kategorie eine Auszeichnung. Im Rang 8a mit 56,50 Punkten klassierte sich Ben Arnold, Unterschächen. Er gewann vier Gänge und hatte je einen gestellten und einen verlorenen Gang auf seinem Notenblatt. Elias Müller, Bürglen, klassierte sich im Rang 11c mit drei gewonnenen, einem gestellten und zwei verlorenen Gängen. Im gleichen Rang war auch Marco Eberli, Isenthal. Er konnte drei Gänge gewinnen und musste drei verlorene Gänge hinnehmen. Beide hatten eine Punktzahl von 55,75.

Manuel Herger, Schattdorf, konnte sich nach vier Gängen noch Chancen auf den Schlussgang ausrechnen in der Kategorie mit Jahrgang 2008/2009. Leider musste er im fünften Gang eine Niederlage hinnehmen. Im sechsten stellte er und klassierte sich mit einer Punktzahl von 56,00 im neunten Schlussrang. Der beste Urner in dieser Kategorie war David Eberli, Isenthal. Er wurde Sechster mit drei gewonnenen, zwei gestellten und einem verlorenen Gang und einer Punktzahl von 56,75. Im achten Rang klassierte sich Severin Epp, Attinghausen. Er hatte vier Siege und zwei verlorene Gänge und eine Punktzahl von 56,25 auf seinem Notenblatt. Tobias Bissig, Schattdorf, klassierte sich im 10. Rang mit drei gewonnen und drei verlorenen Gängen und einer Gesamtpunktzahl von 55,75. Alle vier konnten sich über eine Auszeichnung freuen. Im Schlussgang gewann Noe Müller, Römerswil, gegen Mauro Föhn, Sattel.

Elias Arnold besiegt Lukas Dällenbach

Bei den Ältesten mit Jahrgang 2006/2007 qualifizierte sich Elias Arnold, Schattdorf, mit vier Siegen und einer Niederlage für den Schlussgang. Sein Gegner war Lukas Dällenbach, Säriswil. Die beiden duellierten sich bereits im vierten Gang, wo Elias den Kürzeren zog. Im Schlussgang liess der Urner dann nichts mehr anbrennen und besiegte seinen Gegner. Er holte sich den Kategoriensieg mit einer Punktzahl von 58,00. Ebenfalls eine Auszeichnung gewinnen konnte Jonas Zurfluh, Atttinghausen. Er hatte drei Siege, einen gestellten und zwei verlorene Gänge und eine Punktzahl von 55,75 auf seinem Notenblatt. (pd/cn)