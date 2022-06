Schwingen Innerschweizer Schwingernachwuchs misst sich in Attinghausen Attinghausen wird am Sonntag Schauplatz für den 20. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag 2022. 22.06.2022, 18.37 Uhr

2021 holte sich Lukas Bissig (rechts) den Kategoriensieg am Innerschweizer Nachwuchsschwingertag in Baar. Bild: PD

Am Sonntag, 26. Juni, wird dem Schwingklub Attinghausen die Ehre zuteil, den 20. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag (INST) zu organisieren. Die 160 besten Schwinger der Jahrgänge 2004 bis 2007 aus der Innerschweiz und dem Tessin werden in vier Kategorien jeweils den stärksten ihres Jahrgangs ausmachen.

Um 8.15 Uhr werden die Athleten zum Appell erwartet, bevor dann um 9 Uhr die Wettkämpfe beginnen. Die Schlussgänge werden um etwa 16 Uhr erwartet, wie das OK des Innerschweizer Nachwuchsschwingertags in der Mitteilung schreibt. An der Rangverkündigung um 17 Uhr erhalten die maximal ersten 40 Prozent einen Doppelzweig und die ersten drei in jeder Kategorie eine Glocke. Zudem gibt es für alle angetreten Schwinger einen praktischen Einheitspreis als Andenken an die Teilnahme.

Stefan Arnold, Marco Wyrsch, Michael Zurfluh und Lukas Bissig, so heissen die Aktiven Kranzschwinger des Schwingklubs Attinghausen. Neben dem Schwingklub verbindet sie aber noch eine weitere Gemeinsamkeit: Sie alle konnten am Innerschweizer Nachwuchsschwingertag schon einmal einen Kategoriensieg feiern. Stefan Arnolds Kategoriensieg liegt 18 Jahre zurück, Lukas Bissig gelang dieses Kunststück im vergangenen Jahr. Also verbindet man in Attinghausen durchaus positive Erinnerungen mit dem Anlass, deshalb freut man sich im Freiherrendorf schon jetzt auf den Sonntag. «Das Organisationskomitee arbeitet seit mehr als einem Jahr daran, dem Ehrentag der Innerschweizer Nachwuchsschwinger einen würdigen Rahmen zu verleihen», wird OK-Präsident Stefan Bissig in der Mitteilung zitiert.

Der Festplatz und die Schwingarena sind frei zugänglich und die leistungsfähige Festwirtschaft sorgt den ganzen Tag über für das leibliche Wohl der Athleten und der Besucherinnen und Besucher. Umso mehr lohnte sich eine Reise nach Attinghausen, schreibt das OK des INST. (pd/RIN)

