ISAF 2022: Das sagt OK-Präsident Peter Keller im Vorfeld

Schwingen «Man muss auch mal selber in die Hosen steigen»: OK-Präsident Peter Keller ist bereit fürs Innerschweizerische In Ennetbürgen entsteht das Festgelände fürs Innerschweizerische Schwing- und Älplerfest. Nationalrat Peter Keller spricht über den Mythos Schwingen, Freiwilligenarbeit und den Unterschied zur Politik. Florian Arnold Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Peter Keller, bereits können wir in der Arena fürs Innerschweizer Schwing- und Älplerfest Platz nehmen.

Eigentlich befinden wir uns in einer Arena in der Arena der Natur. Rundherum bilden die Berge einen gewaltigen Kranz. Es ist schön, zu sehen, wie die Infrastruktur wächst. Innerhalb von drei Tagen war die Arena praktisch fertig, dank der grossen Unterstützung vieler Freiwilliger und des Zivilschutzes.

Peter Keller, OK-Präsident des Innerschweizer Schwing- und Älplerfests 2022 in Ennetbürgen, nimmt schon mal Platz in der Arena. Bild: Florian Arnold (Ennetbürgen, 23. Juni 2022)

Sie sitzen in Arbeitskleidern hier. Packen Sie selber mit an?

Ja, als einfacher Handlanger. Ich finde es gut, wenn man mit den Leuten in Kontakt kommt und selber weiss, was dahintersteckt. In der Arena konnte ich mithelfen, die Schalensitze zu montieren. Es ist faszinierend, wie durchdacht die Technik ist. Sie ist wie ein Lego-Stecksystem aufgebaut und darauf ausgerichtet, dass mit wenigen Fachleuten und vielen Helfern eine ganze Tribüne gestellt werden kann. Es will etwas heissen, wenn man sogar den Keller dazu gebrauchen kann. (lacht)

Wie ein Schwinger sehen Sie nicht aus. Was verbindet Sie mit diesem Sport?

Ich bin ein aktiver Passiv-Schwinger. Mein Vater ging schon immer an Schwingfeste und ich bin so auch hineingerutscht. Durch das Jodeln bin ich natürlich auch an vielen Festen gewesen: vom Allweg bis zum Mattgrat hier in Ennetbürgen. Ein Schwingfest ist ein Gesamterlebnis, der Sport, die Kollegialität, man hat eine gute Zeit und ein Fest miteinander.

Was macht denn den Mythos Schwingen aus?

Vom Sportlichen her sind es die ungeschriebenen Regeln. Es wird nicht gepfiffen, obwohl auf der Tribüne auch geschimpft und «gcheibet» wird. Es ist die Fairness der Sportler. Wo anders kann eine Schwalbe einen Sieg bringen, im Schwingen hat man damit verloren. Es ist ein ehrlicher Sport, Mann gegen Mann und am Schluss steht das Publikum hinter dem Sieger, weil er sich durchgesetzt hat.

Ganz anders als in der Politik.

Genau, da läuft vieles hinten herum und nicht Auge in Auge im Sägemehl.

Musste die Politik etwas zurückstecken aufgrund Ihrer Aufgabe als OK-Präsident?

Die Session ist durch. Aber ich gebe zu, dass ich jeweils für die OK-Sitzung am Montagabend eine Stunde früher von Bern nach Hause musste. Ich habe dabei selbstverständlich abgewogen, wie wichtig die Geschäfte an den entsprechenden Tagen waren.

Der OK-Präsident testet schon mal das Sägemehl. Bild: Florian Arnold (Ennetbürgen, 23. Juni 2022)

Warum haben Sie die Aufgabe übernommen?

Ich sage immer das Gleiche. Wir sind an so manches Schwingfest gegangen, man bekommt am Morgen seinen Kaffee und sein Gipfeli, die Arena steht, die Nummern kleben an den Sitzen, es gibt Mittagessen und am Abend geht man unbeschwert wieder nach Hause. Das funktioniert nur, wenn man auch einmal selber in die Hosen steigt – egal ob im OK oder als freiwillige Helferin beziehungsweise freiwilliger Helfer, wie ich das am Eidgenössischen war. Sonst geht das nicht weiter.

Eine Art gesellschaftliche Pflicht?

All das basiert auf Freiwilligenarbeit. Es funktioniert nicht, wenn jeder denkt, der andere macht’s. Man bekommt auch viel zurück. Man sitzt am Abend zusammen und trinkt noch einen Most. Alle sind müde, aber zufrieden. Klar ist es streng, aber ein gutes Gemeinschaftserlebnis, das ich jedem empfehlen kann. Insgesamt haben wir rund 1500 Helferinnen und Helfer im Einsatz mit x-tausend Helferstunden. Meinen eigenen Aufwand kann ich nicht abschätzen. Aber es gibt sicher Ressorts, die viel mehr Zeit aufwenden als ein OK-Präsident.

Trotzdem, die Übersicht müssen Sie behalten.

Das ist mein Job. Aber wir haben ein sehr starkes OK. Das Fest wird erstmalig von zwei Schwingersektionen organisiert: Beckenried und Hergiswil. Beide haben ein «Trainingslager» hinter sich, mit dem Ob- und Nidwaldnerischen 2014 in Hergiswil, wo ich OK-Präsident war, und 2017 in Beckenried. Ohne diese Erfahrung hätte ich mir das nicht zugetraut. Dass die Bereitschaft aller im OK über die Coronakrise hinweg aufrechterhalten werden konnte, ist nicht selbstverständlich.

Zwei Schwingersektionen: Führte das manchmal zu Ellbogen-Kämpfen?

Man nimmt sich gegenseitig hoch, aber das ist die Nidwaldner Art. Wenn man das nicht aushält, ist man falsch platziert. Wir haben es sehr gut miteinander.

Welche Spuren hat die Coronakrise hinterlassen?

Wir haben das Fest dreimal neu geplant, was eine Zumutung ist. Durch die Planungsunsicherheit wussten wir nie, woran wir sind. Klare Vorgaben fehlten. Wir mussten uns Gedanken zu Kontrollen und Absperrungen machen und dann schliesslich das Fest um ein Jahr verschieben. Danach wussten wir nicht, ob wir die vielen Helfer mobilisieren können, da es einen Trend gibt, sich nicht mehr längerfristig binden zu wollen. Im April 2021 mussten wir dann definitiv entscheiden und ein Fest planen, das wir auch verantworten können. Zum Glück haben uns die Sponsoren und die Gabenspender die Treue gehalten. Auch sonst spüren wir ein grosses Wohlwollen, von der Gemeinde über die Korporationen, den Vereinen, Bauern, Gewerblern, dem Zivilschutz, der Armee und den Anwohnern.

Vielleich auch, weil es ein Fest der Nidwaldner wird. Wie bringen Sie dieses Nidwaldnerische hinein?

Am Ländlerabend spielen Nidwaldner Formationen und auch das Folklore-Programm am Sonntag wird von Einheimischen bestritten, zum Beispiel meine Kameraden von den Stanser Jodlerbueben. Am Freitagabend spielen Nidwaldner Bands. Kulinarisch haben wir regionale Anbieter berücksichtigt, auch wenn natürlich nicht alles von hier stammen kann. Wir haben überall Nidwaldner Duftmarken, speziell beim Gabentempel. Ob wir das auch beim Schwingen erreichen, werden wir sehen, aktuell sieht es leider nicht so gut aus. Speziell leidtut mir das Verletzungspech der beiden Waser-Brüder aus Beckenried.

Welches sind die Highlights für Sie?

Das Highlight wird für mich am Sonntagabend sein, wenn wir alle zusammen kommen und sagen können, dass alles gut lief. So ein OK ist eine Erfahrung und Gemeinschaft fürs Leben. Daneben freue ich mich auf ein gutes Fest für die Sportler und die Zuschauer und alle, die mithelfen. Ich bin immer etwas zurückhaltend, weil ich neben der Vorfreude auch angespannt bin. Es ist aber ein gutes Gefühl, zu sehen, wie alles vorankommt. Schliesslich gibt es nur alle 15 Jahre so ein Fest in Nidwalden.

Eine Besonderheit wird das Fest auch für das Buebäschwinget.

Genau. Am Samstag gibt es in der grossen Arena ein Buebäschwinget. Für uns wird der Samstag ein Testlauf für die Festwirtschaft und unsere Abläufe, auch wenn schätzungsweise nur 30–40 Prozent so viele Leute wie am Sonntag auf dem Platz sein werden. Auf der anderen Seite ist es ein Riesen-Erlebnis für die Bubenschwinger, in einer solchen Arena gegeneinander anzutreten. Momentan schaut alles auf das Eidgenössische in Pratteln, aber der Sport wächst von unten. Corona hat teilweise zu massiven Einbrüchen bei den Vereinen geführt. Der Buebäschwinget ist unser Beitrag, um die Jungen für den Sport zu begeistern.

Peter Keller mitten in der Arena. Bild: Florian Arnold (Ennetbürgen, 23. Juni 2022)

Was läuft sonst noch am Samstag?

Der Samstag ist unser Familientag unter dem Patronat der Gemeinde Ennetbürgen. Das ganze Rahmenprogramm ist ohne Eintritt. Wir haben einen mobilen Pumptrack, Gumpischloss, Spielkiste, Zaubershow, Autogrammstunde und die PC-7-Staffel trainiert am Samstag über uns. Es ist immer eindrücklich, zu sehen, wie die Piloten in Formation fliegen. In der Umgebung des Flugfeldes Ennetbürgen und mit den Pilatus Flugzeugwerken bietet sich ein solcher Programmpunkt hervorragend an.

Der Schwingsport ist etwas Traditionsbewusstes. Wie schwierig war es, Innovationen hineinzubringen?

Ich weiss nicht, wie viel Innovation es überhaupt braucht. Es gehört einfach dazu, dass man keine Werbung in der Arena hat, da der Raum einzig dem Sport gewidmet ist. Bei der Vermarktung geht man heute etwas andere Wege. Aber so lange man den Sport traditionell betreiben kann, muss man nichts neu erfinden. Ich wollte deswegen auch kein Ramba-Zamba. Für uns steht der Sonntag im Fokus. Aber trotz des grosszügigen Sponsorings und den freiwilligen Helfern lässt sich so eine Infrastruktur nur finanzieren, wenn von Donnerstag bis Samstag auch etwas läuft. Wir machen das in einem regionalen und guten Rahmen.

Für wen ist das Fest?

Für alle. Es geht dabei auch darum, etwas zurückzugeben. Wir konnten auf so viel Unterstützung zählen, sei es für den Gabentempel oder das Sponsoring. Es wäre schön, wenn die Bevölkerung unsere grosszügigen Unterstützer auch berücksichtigt, zum Beispiel beim nächsten Einkauf.

Zum Schluss: Was ist ihr Tipp für den Festsieg?

Beim Ob-/Nidwaldner Kantonalen 2014 haben wir es fertiggebracht, dass mit Martin Zimmermann ein Einheimischer gewann. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es beim Isaf ein Innerschweizer wäre. Aber es macht den Sport aus, dass man sich über den würdigen Sieger freut, egal woher er kommt und wie er heisst.

