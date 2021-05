Schwingen Nachwuchsschwinger Raphael Briker kämpft sich in den Schlussgang Das erste Nachwuchsschwingfest ISV ging am Sonntag im Melchtal über die Bühne. Acht von 17 angereisten Urner Schwingern holten sich einen Zweig. 10.05.2021, 14.42 Uhr

(pd/RIN) Der Innerschweizer Schwingerverband organisierte am Sonntag das erste Nachwuchsschwingfest ISV im Sportcamp Melchtal für die Jahrgänge 2004/2005/2006. Dieses Schwingfest zählt zum Selektionsverfahren für den 6. Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag, der am 29. August 2021 in Schwarzenburg BE stattfindet.

Die Urner Delegation erkämpfte sich am ersten Nachwuchsschwingfest ISV acht Auszeichnungen. Bild: PD

156 Schwinger aus der ganzen Innerschweiz traten im Melchtal gegeneinander an. Aus dem Kanton Uri sind 17 Schwinger angereist. Acht von ihnen konnten sich über einen Zweig freuen.

Bis vor Schlussgang ein makelloses Notenblatt

Raphael Briker aus Seedorf qualifizierte sich in der Kategorie mit Jahrgang 2006 für den Schlussgang. Er hatte vier Siege und einen verlorenen Gang auf seinem Notenblatt. Sein Gegner Elias Lüscher, Schlierbach, hatte bis vor dem Schlussgang ein makelloses Notenblatt mit fünf Siegen. Raphael Briker musste also den Schlussgang gewinnen, aber sein Gegner liess sich nicht überlisten und gewann souverän mit sechs Siegen in dieser Kategorie. Briker klassierte sich am Schluss auf Rang 2a (57,50 Punkte). Weitere Auszeichnungen gewinnen konnten Elias Arnold, Schattdorf (57,25 Punkte), Elias Herger, Bürglen (55,75 Punkte) und Fabio Gisler, Haldi b. Schattdorf (55,50 Punkte).

In der Kategorie mit Jahrgang 2005 konnte kein Urner um den Schlussgang mitschwingen. Der beste war Lars Herger, Schattdorf. Er beendete das Fest auf dem siebten Schlussrang mit vier Siegen, einem gestellten und einem verlorenen Gang (56,75 Punkte). Luca Püntener, Haldi b. Schattdorf (55,00 Punkte), und Simon Müller, Spiringen (55,00 Punkte), konnten sich ebenfalls über eine Auszeichnung freuen. Im Schlussgang gewann Ivan Achermann, Rengg, gegen Carlo von Rickenbach, Hasle.

Der einzige Urner, der in der Kategorie mit Jahrgang 2004 eine Auszeichnung gewann, war Peter Zberg, Bristen. Er belegte in der Endabrechnung den vierten Schlussrang mit drei Siegen, zwei gestellten und einem verlorenen Gang (56,25 Punkte). Kevin Steinauer, Willerzell gewann den Schlussgang gegen Benjamin Züger, Wangen.