Schwingen Urner Schwinger holen sich vier Auszeichnungen in Baar Beim 2. Nachwuchsschwingfest ISV in Baar kämpften 17 Urner Athleten um die begehrten Zweige. 31.05.2021, 15.00 Uhr

Vier von 17 Urner Nachwuchsschwinger gewannen in Baar eine Auszeichnung. Bild: PD

(pd/RIN) In Baar ging am vergangenen Sonntag das 2. Nachwuchsschwingfest ISV für die Jahrgänge 2004/2005/2006 über die Bühne. Dieses Schwingfest wurde wiederum vom Innerschweizer Schwingerverband organisiert und zählt zum Selektionsverfahren für den Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag, der am 29. August 2021 in Schwarzenburg BE stattfinden wird. Von den 151 angetretenen Schwinger aus der ganzen Innerschweiz kämpften insgesamt 17 Urner um die begehrten Auszeichnungen. Vier von ihnen waren dann auch erfolgreich.

Der beste Urner in der Kategorie mit Jahrgang 2006 war Raphael Briker aus Seedorf. Er hatte am Schluss vier Siege und zwei gestellte Gänge auf seinem Notenblatt und beendete das Fest auf dem Rang 5a mit einer Punktzahl von 56,75. Ebenfalls über eine Auszeichnung freuen konnte sich Marco Gisler aus Spiringen. Er beendete das Fest auf Rang 9c mit drei gewonnen, zwei gestellten und einem verlorenen Gang. Gisler erreichte eine Punktzahl von 55,75. In dieser Kategorie sind neun Urner angetreten. Im Schlussgang gewann Elias Lüscher, Schlierbach, gegen Stefan Hurschler, Engelberg.

Sieg nach höherer Punktzahl vor dem Schlussgang

Fünf Urner kämpften in der Kategorie mit Jahrgang 2005 um einen Zweig. Der beste war Lars Herger aus Schattdorf. Mit drei Siegen, einem gestellten und zwei verlorenen Gängen klassierte er sich am Schluss im Rang 8b mit 55,50 Punkten. Im Rang 9b erkämpfte sich auch Lukas Gisler, Spiringen, die Auszeichnung. Er hatte drei Siege und drei verlorene Gänge auf seinem Notenblatt und erreichte eine Punktzahl von 55,25. Tim Lustenberger, Hasle, und Yannick Wallimann, Hergiswil bei Willisau, stellten im Schlussgang. Da Tim Lustenberger vor dem Schlussgang aber die höhere Punktzahl hatte, konnte er sich schliesslich als Sieger feiern lassen.

In der Kategorie mit Jahrgang 2004 konnte kein Urner um die Auszeichnungen mitkämpfen. Die besten Aussichten hatte Peter Zberg aus Bristen. Nach vier Gängen hatte er drei Siege und eine Niederlage auf seinem Notenblatt. Er musste er den Wettkampf verletzungsbedingt aufgeben. Drei Urner kämpften in dieser Kategorie. Den Schlussgang gewann Ivan Wiss, Walchwil, gegen von Wyl Kevin, Sachseln.