Schwingen Urner Schwinger Stefan Arnold holt seinen vierten Stoos-Kranz Der Berner Josias Wittwer gewinnt überraschend den Stossschwinget. Von den fünf angetretenen Urnern sichert sich Stefan Arnold den Kranz. 13.06.2022, 16.43 Uhr

Bei herrlichem Sommerwetter und vor rund 3000 Zuschauern hat am vergangenen Sonntag der Stoosschwinget stattgefunden. 50 Schwinger aus der Innerschweiz empfingen je 20 Gästeschwinger aus der Nordwestschweiz und dem Kanton Bern. Und lange sah es nicht danach aus, dass es überhaupt ein Innerschweizer in den Schlussgang schaffen würde, lagen doch lauter Gäste an der Spitze der Rangliste. Die kurzfristige Absage von Joel Wicki und der verletzungsbedingte Ausfall von Mike Müllestein machten sich hier bemerkbar. Doch ab dem vierten Gang wurden – wie in dieser Situation üblich – regelmässig auch Gäste gegeneinander eingeteilt.