Schwingen: Das Urner Kantonale steigt ohne Publikum

Schwingfest Am Urner Kantonalen wird ohne Publikum geschwungen Das Urner Kantonalschwingfest 2021 geht im August in Bürglen – statt wie vorgesehen in Erstfeld – über die Bühne. 15.06.2021, 18.55 Uhr

Andreas Ulrich und der Einheimische Mathias Herger am Urner Kantonalen 2019 in Bürglen. Auch 2021 wird das Urner Kantonalschwinget im Tellendorf stattfinden. Bild: PD

(pd/RIN) Am 8. August findet das Urner Kantonalschwingfest in Bürglen auf der Sportanlage Loch statt. Der Anlass wird anstelle des gleichentags geplanten Urnerboden-Schwinget durchgeführt. Am Tag davor, am Samstag, 7. August, wird auf dem gleichen Festplatz ein Jungschwingertag – ebenfalls anstelle des Jungschwingertages Urnerboden – über die Bühne gehen. Dies geben die Organisatoren in einer Mitteilung bekannt. Die beiden Anlässe finden unter Covid-Einschränkungen auf der Sportanlage in Bürglen statt.