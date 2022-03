Schwingen: Markus Imhof zum eidgenössischen Ehrenmitglied ernannt

Schwingklub Bürglen Für seine Verdienste ist er zum eidgenössischen Ehrenmitglied ernannt worden Der Bürgler Markus Imhof ist zum Ehrenmitglied des Eidgenössischen Schwingerverbandes ernannt worden. 28.03.2022, 19.08 Uhr

Vor kurzem fand im fribourgischen Schwarzsee die zweitägige Abgeordnetenversammlung des Eidgenössischen Schwingerverbandes statt. Dabei wurden unter anderem sieben verdiente Männer in die Gilde der Ehrenmitglieder aufgenommen– so auch der ehemalige Kranzschwinger und Nationalturner Markus Imhof aus Uri. Kürzlich fand dann in der Aula in Bürglen ein Apéro für das neugekürte eidgenössische Ehrenmitglied statt. Neben den Aktivschwingern und Ehrenmitgliedern des Schwingklubs Bürglen zählten auch Claudia Walker-Gisler, die Vizepräsidentin der Gemeinde, Walter Arnold, der Präsident des Turnvereins, und die Zweierdelegationen der anderen Urner Schwingklubs zu den geladenen Gästen.

Markus Imhof mit seiner Frau Anita beim Empfang in Bürglen. Bild: Urs Planzer / PD

Weiter gaben sich auch Peter Achermann, der Präsident des Innerschweizerischen Schwingerverbandes, und Sepp Schilter, Präsident des Urner Kantonalen Schwingerverbandes, die Ehre. Markus Imhof, der Mann des Abends, erschien in Begleitung von seiner Frau Anita.

Einige Reden und ein gerührter Markus Imhof

Vor dem Apéro begrüsste Bruno Gisler, Präsident des Schwingklubs Bürglen, die anwesenden Gäste und Schwingerfreunde und hiess alle recht herzlich willkommen zum Empfang von Imhof. Mit seiner Rede bedankte sich Bruno Gisler im Namen des Schwingklubs Bürglen bei Imhof für sein Wirken und Schaffen im und ums Sägemehl und verabreichte Anita, der Frau von Markus, einen Blumenstrauss, da sie wahrscheinlich unzählige Male auf ihren Mann verzichten musste, während dieser den Aufgaben seiner vielen Ämter und Funktionen nachging.

Danach meldeten sich noch weitere Gäste zu Wort, um das neue eidgenössische Ehrenmitglied zu würdigen. Zu guter Letzt bedankte sich ein sichtlich gerührter Markus Imhof bei seinen Liebsten, seinen Klubkameraden und allen, die ihn in diesen Jahren unterstützt hatten. Die heimeligen Klänge des «Echo vom Sunnähalb» und interessante Gespräche sorgten schliesslich für einen gemütlichen Ausklang dieses denkwürdigen Anlasses.

38-facher Kranzschwinger

Anhand einer Laudatio, welche bei der Abgeordnetenversammlung verlesen wurde, liess sich das Wirken von Markus Imhof für den Schwingsport bestens vor Augen führen. So konnte der 38-fache Kranzschwinger im Jahr 1981 das Urner Kantonale als Festsieger für sich entscheiden. Auch sieben Innerschweizer Kränze und vier Bergfestkränze schmücken seinen Palmarès. Dazu kommen noch 28 Kränze aus dem Nationalturnen.

Als Funktionär war Markus 16 Jahre im Klubvorstand tätig, davon vier Jahre als Präsident. Sechs Jahre wirkte er im Kantonalvorstand und fünf Jahre in der Technischen Kommission des Innerschweizerischen Schwingerverbandes. Zusammen mit Ernst Schläpfer war Markus einer der ersten Jugend- und Sport-Experten im Schwingsport und in dieser Funktion von 1997 bis 2000 Mitglied der Sportkommission. Seit 2016 bekleidet er in der Veteranenvereinigung des Urner Kantonalen Schwingerverbandes das Amt des Schreibers und seit 2018 gehört er als Mitglied der Antidopingkommission des Eidgenössischen Schwingerverbandes an, von welcher er nun zurücktritt.

In vielen OKs mitgewirkt

Markus Imhof machte sich auch in unzähligen OKs nützlich. So gehörte er unter anderem zweimal dem Organisationskomitee des Innerschweizerischen Schwingfestes an, fünfmal dem OK des Urner Kantonalen und siebenmal dem OK des Urnerbodenschwingets. Bei Rang- und Jungschwinget wirkte er dreimal als OK-Präsident und einmal sogar auch bei einem Urner Kantonalen. Ebenfalls kümmerte sich Markus Imhof mit Herzblut um den Nachwuchs. So amtete er als Bubenleiter und Technischer Leiter im Schwingklub und im UKSV. Aktuell ist der umtriebige Bürgler nach wie vor als Jugend- und Sport-Leiter und Technischer Leiter der Nationalturnriege Bürglen und als Hauptleiter im Tenero-Lager am Werk.

Weiter stand Imhof während der letzten 50 Jahre vermutlich an fast jedem vom Schwingklub Bürglen organisierten Schwingfest als Helfer im Einsatz. Für sein unermüdliches Schaffen durfte er deshalb bereits die Ehrenmitgliedschaften auf Klub-, Kantons-, und Verbandsebene in Empfang nehmen. Nun wurde er verdientermassen zum eidgenössischen Ehrenmitglied ernannt – nach Sepp Arnold erst das zweite Klubmitglied, dem diese Auszeichnung verliehen wurde. (pd/lur)