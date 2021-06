Sieben Auszeichnungen und ein Kategoriensieg für die Urner Nachwu

Schwingsport Sieben Auszeichnungen und ein Kategoriensieg für die Urner Nachwuchsschwinger Auf der Grundmatte in Schattdorf fand das dritte ISV-Nachwuchsschwingfest statt. Unter den total 128 Innerschweizer Schwingern waren auch 17 Urner. 16.06.2021, 13.26 Uhr

Die Urner erkämpften sich einen Kategoriensieg durch Raphael Briker (vorne, Dritter von rechts) und total sieben Auszeichnungen in Schattdorf. Bild: PD/Jeannette Herger

(sez) Die dritte Austragung des Nachwuchsschwingfestes ISV fand am vergangenen Samstag auf der Grundmatte in Schattdorf statt und war wiederum vom Innerschweizer Schwingerverband organisiert worden. Auch dieses Schwingfest zählt zum Selektionsverfahren für den Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag, der am 29. August in Schwarzenburg BE stattfinden wird. Die 17 angetretenen Urner erkämpften sich einen Kategoriensieg durch Raphael Briker, Seedorf, und insgesamt sieben Auszeichnungen. Total waren 128 Schwinger aus der ganzen Innerschweiz am Start.