Seedorf 125 Primarschüler meistern Veloparcours Die TCS-Sektion Uri und die Kantonspolizei haben zusammengespannt, um die Kinder auf einen Geschicklichkeitsparcours zu schicken. Die Witterung erschwerte das Unterfangen. 18.06.2021, 11.14 Uhr

Mit viel Motivation meisterten die Schülerinnen und Schüler in Seedorf den Velo-Geschicklichkeitsparcours. Bild: TCS-Sektion Uri/PD

«Sie bewiesen Mut und zeigten Motivation», heisst es in einer Medienmitteilung der TCS Sektion Uri. Der Hintergrund: 125 Schülerinnen und Schüler der Primarschule Seedorf haben einen Geschicklichkeitsparcours absolviert, der von der TCS Sektion Uri in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Uri organisiert wurde. Bereits um 8 Uhr haben die Knaben und Mädchen dem regnerischen Wetter getrotzt und ihre Geschicklichkeit unter Beweis gestellt.

An zehn Posten galt es unter anderem, mit dem Fahrrad ein Wellenbrett und einen Slalom zu befahren, einen Ballwechsel zu meistern oder präzise abzubremsen. Hochmotiviert und mit viel Freude meisterten die jungen Velofahrerinnen und Velofahrer am Morgen und am Nachmittag mit viel Geschick während jeweils 45 Minuten sämtliche Posten auf dem Schulareal in Seedorf.

Die Polizei hat die Schülerinnen und Schüler angewiesen. Bild: TCS-Sektion Uri/PD

Fahrsicherheit und Spass verbinden

Walti Zberg, Polizist und TCS-Vorstandsmitglied, führte die Kinder dank externer Hilfe und Unterstützung der Lehrerschaft durch den Parcours, bei dem vor allem die Fahrsicherheit aber auch der Spass im Zentrum standen. Der TCS Schweiz stellt der Polizei und den Schulen hierfür kostenlos einen Anhänger zur Verfügung, mit dessen Inhalt dieser spezielle Parcours eingerichtet werden kann. Der Geschicklichkeitsparcours hat den Zweck, den Schülerinnen und Schülern den sicheren Umgang mit dem Velo beizubringen. Für Walti Zberg war der Tag ein voller Erfolg: «Die Schülerinnen und Schüler waren trotz der schlechten Witterung sehr motiviert und hatten viel Freude am Parcours.» (zgc)