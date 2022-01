Seedorf 2022 hat der RMV Seedorf viel vor – Vorstand und Präsident des Vereins bleiben im kommenden Jahr aber gleich Im Mai 2021 fuhren die Bagger auf: Das RMV-Seedorf-Vereinshaus musste dem Hochwasserschutzprogramm weichen. An der GV des Vereins hatten sich ausserdem zehn der elf zu ehrenden Mitglieder entschuldigt. Geni Wipfli 24.01.2022, 05.00 Uhr

Präsident Andreas Stadler, Sekretärin Fabienne Lisching, Ehrenpräsident Heinz Grütter, der jüngste Teilnehmer Simon Stadler, Ehrenpräsident Ruedi Loretz und der Jubilar Alois Ulrich (von links). Bild: Geni Wipfli (Seedorf,

15. Januar 2022)

Am 15. Januar durfte der Präsident des Rad- und Motorfahrervereins (RMV) Seedorf – Andreas Stadler – 47 Personen begrüssen: Darunter waren auch die zwei Ehrenpräsidenten Ruedi Loretz und Heinz Grütter sowie der Vertreter vom Urner Rad- und Motorfahrerverband (SRB Uri) Sepp Kempf. In seinen Jahresberichten wies der Vereinspräsident Andreas Stadler noch einmal auf die zwei schwierigen Jahre hin, lobte die sozialen Kontakte und die Kameradschaft im Verein.

Leider musste in dieser Zeit auch von sechs Vereinsmitgliedern für immer Abschied genommen werden. Ihnen wurde in einer Schweigeminute gedacht. Es brauchte acht Vorstandssitzungen und mit der Baudirektion Uri wurden gute Lösungen bezüglich des Abbruchs des RMV-Seedorf-Vereinshauses gefunden. Im Mai 2021 fuhren die Bagger auf und zurück blieben wunderbare Erinnerungen von vielen schönen Anlässen.

Der Familienausflug wurde gut besucht. Auch die Motorrad-Tagestour über den Furka-, Grimsel- und Sustenpass wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis und aus der Drei-Tage-Velotour wurde die eine Tagestour rund um die Rigi. Nach der Schlusstour traf man sich im Restaurant Rössli und zur Weihnachtsfeier zum ersten Mal im Feuerwehrlokal Seedorf. Andreas Stadler dankte allen fürs tolle Mitmachen und wünschte siche, dass das Vereinsleben bald wieder volle Fahrt aufnehmen und er auch im 2022 wieder mit alten und jungen Gesichtern Ehre für den RMV Seedorf einlegen kann.

Für die Meisterschaft reichte es im Radball leichter nicht

Für den entschuldigten Tourenleiter Martin Kempf berichtete der Jugendobmann Stefan Marent über Vergangenes. Es gab keine Vereinsmeisterschaft, weil nicht alle Anlässe durchgeführt werden konnten. An den Energie-Uri-Cuprennen machte man Strecken- und Helferdienste. Im 2020 spielte Michael Grütter seine erste Saison im Radball der Nati B. Mit dem neuen Partner Silvan Betschart ging es in die Qualifikation für die Meisterschaft 2021. Nach anfangs guten Spielen reichte es mit dem siebten Tabellenrang jedoch nicht mehr für die Teilnahme an der Meisterschaft.

Der Vorstand bleibt unverändert

Der RMV Seedorf zählt aktuell 142 Mitglieder. Der Kassier Münger Godi konnte von einem guten Kassabestand berichten. Obwohl es im 2021 wegen des Vereinshaus-Abbruchs noch Mehrausgaben gab, sieht es mit dem Kassabestand des RMV Seedorf recht gut aus. Der Rechnungsrevisor Hanspeter Gisler lobte die gut geführte Vereinskasse, die dem Kassier mit einem kräftigen Applaus verdankt wurde. Die Versammlung stimmte einer Kreditgewährung von 2000 Franken für den Vorstand zu und der Mitgliederbeitrag wurde auf 15 Franken belassen.

Andreas Stadler leitet seit 2012 das Vereinsschiff des RMV Seedorf und hatte demissioniert. Weil sich aber kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin fand, stellte er sich noch einmal für eine zweijährige Amtsdauer zur Wahl. Andreas Stadler als Präsident, die Sekretärin Fabienne Lisching und der entschuldigte Tourenleiter Martin Kempf wurden somit einstimmig und mit einem kräftigen Applaus für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Für jahrelange treue Mitgliedschaft bei Swiss Cycling hätten acht Herren und drei Damen geehrt werden dürfen. Schade, fand sich doch aus bekannten Gründen nur gerade Alois Ulrich von Altdorf, der 60 Jahre Mitgliedschaft feiern durfte, zur Ehrung ein. Weiter ein Präsent entgegennehmen durften Ehrenpräsident Loretz Ruedi für die Gabensammlung vom Lottomatch, Grütter Theres und Grütter Ruedi für die grosse Hilfe beim Räumen des RMV-Vereinshauses und Hanspeter Gisler für die Prüfung der Vereinsrechnung. Mit einer Flasche Wein beschenkt wurde der älteste GV-Teilnehmer Alois Ulrich mit Jahrgang 1933 und mit einem Gutschein das neue Mitglied und der jüngste Teilnehmer Simon Stadler mit Jahrgang 2017. Schön, liegen doch 84 Jahre zwischen dem ältesten und jüngsten Teilnehmer.

Das Jahresprogramm 2022 ist reich befrachtet

Mitgemacht wird 2022 an allen SRB-Uri-Veranstaltungen. Am 25. März trifft man sich zur Eröffnungstour im Restaurant Trögli in Altdorf. Am 15. April ist das Freundschaftskegeln und Jassen mit dem SRB Attinghausen im Restaurant Albert in Erstfeld. Am 20. April macht der RMV Seedorf am Energie-Uri-Cuprennen in Amsteg Streckendienst. Am 12. Juni ist der Familienausflug am See und am 26. Juni die Motorrad-Tagestour. Sofern es die Situation erlaubt, geht’s am 13. bis 15. August auf die Drei-Tage-Velotour. Die Schlusstour findet am 7. Oktober und die Weihnachtsfeier am 26. November statt.