21 Urner Schüler haben die Radfahrerprüfung fehlerfrei bestanden

Seedorf Auf die Fahrräder, fertig, los Die Kantonspolizei Uri zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen der diesjährigen Radfahrerprüfung. 28.04.2022, 16.32 Uhr

250 Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen aus Altdorf, Attinghausen, Bürglen, Schattdorf und Seedorf haben am 23. April den praktischen Teil der Radfahrerprüfung absolviert. Die Polizei hat zuvor in den Schulklassen Verkehrsunterricht erteilt, und die Schülerinnen und Schüler haben eine theoretische Prüfung geschrieben. Dieses Jahr schafften es 21 Schülerinnen und Schüler, in Theorie und Praxis fehlerfrei zu bleiben, teilt die Kantonspolizei Uri mit.