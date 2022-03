Seedorf Das Kraftwerkprojekt am Palanggenbach ist auf Kurs Mit dem erfolgreichen Durchschlag des KW Palanggenbach im vergangenen Sommer erreicht das Neubauprojekt einen wichtigen Meilenstein. 25.03.2022, 13.33 Uhr

Der Bau der Kraftwerkszentrale im Bodenwald hat im vergangenen Jahr grosse Fortschritte gemacht. Bild: PD

Der 21. Juli 2021 war ein wichtiger Tag für das Kraftwerk Palanggenbach in Seedorf. Nach rund einem Jahr Bauzeit und 1280 Meter Ausbruch konnte der Durchschlag für den Rohrstollen gefeiert werden. Es war ein weiterer wichtiger Meilenstein beim Kraftwerkprojekt. Anlässlich der Generalversammlung konnte Verwaltungsratspräsident Werner Jauch den Aktionären somit gute Neuigkeiten überbringen: «Die Arbeiten sind auf Kurs und im Zeitplan. Wenn alles klappt, werden wir mit den Kraftwerk Anfang 2023 in Betrieb gehen.» Er ergänzte: «Diese Fortschritte sind wichtig, denn der Ausbau der erneuerbaren Energien muss in der Schweiz weiter konsequent vorangetrieben werden. Nur so gelingt es, die beschlossene Energie- und Klimawende auch in der Realität umzusetzen. Unser Neubauprojekt leistet seinen Beitrag dazu».

Der Neubau des Kraftwerks Palanggenbach benötigt eine Gesamtinvestition von rund 21 Millionen Franken, wie es in der Mitteilung der Kraftwerk Palanggenbach AG heisst. Davon bleiben rund 85 Prozent oder umgerechnet 18 Millionen Franken im Kanton Uri. Am Bau seien bis zu 50 Firmen beteiligt. «Dieser enorme Aufwand lohnt sich», gibt sich Werner Jauch überzeugt. «Das Kraftwerk wird im Betrieb 11,5 Gigawattstunden Strom produzieren. Das reicht für die Versorgung von rund 2600 Haushalten. Jährlich spart das KW Palanggenbach 14’000 Tonnen CO 2 gegenüber einem Kohlekraftwerk ein.» Neben dem Beitrag zur erfolgreichen Energiewende bringe das Kraftwerk Palanggenbach auch lokale Wertschöpfung in Form von Wasserzinsen, Steuern und Dividenden.

Gesamterneuerungswahlen im Verwaltungsrat

Das KW Palanggenbach ist ein Partnerwerk von Aventron, EWA –Energie Uri, der Korporation Uri und der Gemeinde Seedorf. Anlässlich der diesjährigen Generalversammlung fanden auch noch die Gesamterneuerungswahlen statt. Bis auf Rolf Infanger, welcher zurücktrat und durch Loretz Wendelin, Vizepräsident der Korporation Uri, ersetzt wurde, haben sich alle bisherigen Verwaltungsräte für eine weitere Amtszeit zur Verfügung gestellt und wurden wiedergewählt. Es sind dies als Verwaltungsratspräsident Werner Jauch (EWA – Energie Uri), als Mitglieder Anton Stadelmann (Gemeinde Seedorf) sowie Antoine Millioud, Bernhard Furrer, Eric Wagner und Daniel Moll, alle von der Aventron AG. Eine Übersicht rund um das Bauprojekt und laufend aktuelle Informationen zum aktuellen Baustand gibt es auf www.kw-palanggenbach.ch. (pd/RIN)