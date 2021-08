Beachvolleyball-Plauschturnier in Seedorf steht vor der Tür.

Seedorf Der Fortuna Beach Cup geht in die vierte Runde Ob Anfänger oder Fortgeschrittener: Wer gerne Beachvolleyball spielt, kommt beim Plauschturnier in Seedorf Ende August auf seine Kosten. 02.08.2021, 16.50 Uhr

Es dürfen wieder spannende und hart umkämpfte Spielwechsel erwartet werden. Bild: Marc Püntener (Seedorf, 22. August 2020)

Bei den Beachvolleyballfeldern beim Seerestaurant findet am 28. August bereits die vierte Ausgabe des beliebten Plausch-Beachvolleyballturniers statt. Gespielt wird dabei in Vierer-Mixed-Teams. Das heisst, dass mindestens eine Dame im Team sein muss, wobei maximal zwei Auswechselspielerinnen und -spieler erlaubt sind. Beim Getränke- und Foodcorner können sich sowohl die Teilnehmer als auch Fans mit kühlen Getränken eindecken und es gibt diverse Würste vom Grill, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Für die passenden «Beach-Vibes» wird DJ Pädi auch in diesem Jahr am DJ-Pult wieder so richtig einheizen.